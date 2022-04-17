Російська пропаганда "відхрещується" від використання мобільних крематоріїв в Україні, – Центр при РНБО

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації

Зазначають, що російська пропаганда почала "відхрещуватися" від використання загарбниками на території України мобільних крематоріїв після інтерв'ю президента Володимира Зеленського журналістам BBC.

Зазначимо, що мобільні крематорії були зафіксовані в України від початку березня.



"Спочатку допускалося, що призначені вони для спалення тіл загиблих російських військових з метою приховання реальної кількості жертв. Однак після викриття звірств у Бучі, Ірпені та інших українських містах стало зрозуміло, що кремація тіл була не лише для своїх", – йдеться в повідомленні.

Станом на 13 квітня в Маріуполі було зафіксовано щонайменше 13 мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих жителів. Їх використання фіксували також на території Чернігівської області та в Новоайдарі на Луганщині.

Раніше повідомляли, що у мобільних крематоріях росіяни знищують свідків своїх злочинів, загиблих цивільних мешканців і власних військових.