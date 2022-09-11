Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російське телебачення давно перетворилося на воєнізовану тотальну пропаганду. Сумно, що це ефективно працює. У мене є відчуття, що треба бити не по російському війську, а по Останкіно. Звідти йде постійне підживлення ненависті по всьому світу", - зауважив Рашкін.

За його словами, у США російські емігранти теж стають радикалізованими лише тому, що вони дивляться російське ТБ і це велика загроза.

"Те, що росіяни не можуть протистояти пропаганді, говорить про слабкість населення, яке отримує інструкції з телебачення. Росіяни мають велику проблему з критичним мисленням", - підкреслив Рашкін.

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