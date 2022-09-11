Російське ТБ перетворилось на воєнізовану тотальну пропаганду, - політичний діяч Рашкін
Політичний та громадський діяч з США Юрій Рашкін вважає, що російські пропагандисти визнаватимуть те, що їм надіслали у методичці
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Російське телебачення давно перетворилося на воєнізовану тотальну пропаганду. Сумно, що це ефективно працює. У мене є відчуття, що треба бити не по російському війську, а по Останкіно. Звідти йде постійне підживлення ненависті по всьому світу", - зауважив Рашкін.
За його словами, у США російські емігранти теж стають радикалізованими лише тому, що вони дивляться російське ТБ і це велика загроза.
"Те, що росіяни не можуть протистояти пропаганді, говорить про слабкість населення, яке отримує інструкції з телебачення. Росіяни мають велику проблему з критичним мисленням", - підкреслив Рашкін.
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