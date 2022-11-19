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Російські еліти зараз у глухому куті, але ніхто не хоче звідти вийти першим, - російський опозиціонер Пономарьов

19 листопада, 2022 субота
21:39
війна з Росією

Ілля Пономарьов, російський опозиціонер, вважає, що жодного заколоту у РФ не буде, якщо люди не будуть бачити хто і що буде після Путіна, тому потрібна альтернативна влада

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я вважаю, що зараз нема більш опозиційно налаштованого прошарку суспільства у РФ як російська еліта, а особливо російський уряд, які розуміють, що зараз вони у глухому куті. Вони не бачать альтернативи, але ніхто не хоче бути першими. Їм зручніше приховуватися за таким розумінням, що всі рішення щодо війни приймає одна людина - Путін. Тому, вони намагаються пересидіти та перечекати, коли все закінчиться", - пояснив опозиціонер.

Ілля Пономарьов зазначив, що перечекати неможливо, тому партизанський рух, який зараз поширюється і зростає у РФ, спрямований на те, щоб еліти нарешті зрозуміли, що стратегія пересидіти також не працює, а треба обирати або один, або інший бік.

"Жодного заколоту не буде, якщо люди не будуть бачити хто і що буде  після Путіна, тому головне – альтернатива. Треба сформувати альтернативну владу, уряд, які будуть підтримані антипутінською коаліцією, колективним Заходом. Тобто, що ця альтернатива визнана і є вихід, а якщо вони перейдуть на її бік, то їм буде гарантований захист, будуть збережені їхні життя та майно, тоді вони почнуть рухатися. І наша головна мета – це російські еліти, які розуміють, що поразка вже є. А потім  потрібно адресуватися до пересічних громадян, бо рівень незадоволення дуже великий, але їм треба побачити справжню силу", - зауважив Пономарьов.

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Володимир Путін
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