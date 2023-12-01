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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Російські соціологи заявили, що Путіну довіряють 78,5% росіян, а схвалюють його дії - 75,2%

Російські соціологи заявили, що Путіну довіряють 78,5% росіян, а схвалюють його дії - 75,2%

1 грудня, 2023 п'ятниця
10:18
Війна з Росією Путін

З 20 по 26 листопада 78,5% росіян заявили, що довіряють президенту РФ Володимиру Путіну, а 75,2% з них схвалюють його діяльність

Про це повідомляє Всеросійський центр вивчення громадської думки.

Показник схвалення діяльності президента РФ Володимира Путіна з 20 по 26 листопада 2023 року становив 75,2%. На пряме питання про довіру Путіну позитивно відповіли 78,5% респондентів, йдеться у повідомленні.

За результатами російського дослідження, рівні позитивної оцінки роботи прем'єр-міністра та уряду Росії за останній тиждень склали 52,3%.

Рівень підтримки партії влади "Єдина Росія" становив 40,9%, повідомили у центрі.

  • За даними звітів, зроблених на основі опитувань, більшість росіян продовжують підтримувати війну в Україні і вірять аргументам Путіна, повідомляє The Washington Post.
Світ
Росія
Володимир Путін
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