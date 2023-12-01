Російські соціологи заявили, що Путіну довіряють 78,5% росіян, а схвалюють його дії - 75,2%
З 20 по 26 листопада 78,5% росіян заявили, що довіряють президенту РФ Володимиру Путіну, а 75,2% з них схвалюють його діяльність
Про це повідомляє Всеросійський центр вивчення громадської думки.
Показник схвалення діяльності президента РФ Володимира Путіна з 20 по 26 листопада 2023 року становив 75,2%. На пряме питання про довіру Путіну позитивно відповіли 78,5% респондентів, йдеться у повідомленні.
За результатами російського дослідження, рівні позитивної оцінки роботи прем'єр-міністра та уряду Росії за останній тиждень склали 52,3%.
Рівень підтримки партії влади "Єдина Росія" становив 40,9%, повідомили у центрі.
- За даними звітів, зроблених на основі опитувань, більшість росіян продовжують підтримувати війну в Україні і вірять аргументам Путіна, повідомляє The Washington Post.
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