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Що таке РЛС "Подлет" – новітній російський радар, який українці систематично знищують, але ніяк не можуть захопити

Роман Яворський
16 грудня, 2024 понедiлок
07:00
Пояснюємо РЛС "Подлет"

Українська розвідка повідомила про знищення відразу кількох радіолокаційних систем "Подлет К-1" в окупованому Криму наприкінці листопада. Кожен із цих радарів обійшовся окупантам у мільйони доларів

Зміст

Що таке РЛС "Подлет"

48Я6-К1 "Подлет" (від рос. "підліт") – це універсальна мобільна трикоординатна станція радіолокації. Вона має фазовану антенну решітку кругового огляду та виявляє повітряні цілі на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.

Комплекс розроблений російським оборонним підприємством "Алмаз-Антей" і призначений для видачі цілевказівки зенітно-ракетним комплексам С-300, С-400 та ін. Державні випробування комплексу розпочали у 2010 році, а перші постачання станції "Подлет-К1" для російської армії розпочали вже після початку російсько-української війни – у 2015-му.

До складу комплексу входять антенний пост й кунг управління та пересувний електрогенератор. Вони розміщені на окремих колісних шасі КАМАЗ.

РЛС "Подлет"

Як працює "Подлет К-1"

"Подлет" – це радіолокаційна система сантиметрового діапазону, що нібито може виявляти до 200 цілей водночас. Час розгортання і згортання складниках комплексу становить 20 хвилин.

За інформацією розробників, комплекс нібито здатен засікти об’єкт, що наближається на відстані до 300 кілометрів на висотах до 10 км. 

"Радіолокаційна станція має в автоматичному режимі виявляти та передавати координати цілі, супроводжувати будь-які аеродинамічні цілі, а також надавати інформацію про цілі зенітним ракетним комплексам та винищувачам", – описує роботу "подльотів" видання Defense Express.

Радар "Подлет К1" є мобільним, обертається в бічному куті й в куті підйому. Для перегляду та відстеження цілей використовується антена з фазованими ґратами (велика верхня антена). Дві нижні діаметрально протилежні антени є вторинними радарами (вужча – для міжнародного стандарту SIF Mark Ⅻ). Маленькі антени, розташовані поряд з антеною фазованої решітки та зверху, є компенсувальними антенами для захисту від активних перешкод.

Цю РЛС створили спеціально, щоб у складній перешкодовій обстановці виявляти малорозмірні, низькошвидкісні і низьколетячі цілі. Йдеться про крилаті ракети, безпілотники чи навіть стелс-літаки. Росіяни переконують, що "Подлет К-1" такі місії виконує краще, ніж системи С-400 з радарами зі стандартної комплектації. Тому "на важливих напрямках" комплекси С-400 доповнюють саме "подльотами".

Заявлені характеристики РЛС 48Я6-К1 "Подлет"

  • Дальність дії – 10-300 км,
    Максимальна висота виявлення – 10 км,
    Точність вимірювання координат цілі – 200 м (1,6 град. за азимутом),
    Швидкість виявлення цілей – до 4400 км/год,
    Зона виявлення за азимутом – 360 градусів,
    Зона виявлення за кутом – від -2 до +25 градусів,
    Вартість комплексу – бл. $5 млн.

Як українці знищували комплекси "Подлет"

Листопадовий "подльоторіз" – три комплекси за дві доби – є найінтенсивнішим в історії РЛС. Однак Сили оборони знищували ці системи й раніше.

Перший випадок був зафіксований у липні 2022 року. Тоді українські військові знищили сучасну радіолокаційну станцію, маркованою літерою Z, в прибережному селі Лазурне, Скадовського району на Херсонщині. "Подлет" був розгорнутий на стаціонарній позиції і здійснював моніторинг ситуації в повітрі. 

Defense Express відзначав, що удар по цій РЛС відбувся одночасно з ударом по Антонівському мосту. Таким чином "ЗСУ показали, що можуть одним пакетом "накрити" і сам стратегічно важливий міст, і ППО, що прикриває цей об’єкт". Оглядачі також відзначили, що на момент ураження радар стояв на відстані понад 100 км від лінії фронту. Зважаючи, що на той момент сили оборони у своєму розпорядженні не мали ракет ATACAMS, автори припускали, що радар знищили або "Точкою-У", або "Вільхою".

РЛС "Подлет"

Уражена машина 48Я6-К1 "Подлет", фото: "Досье Шпиона"

 

Ще один знищений "Подлет" виявили після визволення Херсона в листопаді 2022-го, на аеродромі в Чорнобаївці, що його росіяни використовували для базування армійської авіації й де організовували склади з боєприпасами.

Улітку 2023 спочатку спецпризначенці СБУ з підрозділу "Білі вовки" звітували про ураження антенного посту РЛС "Подлет" разом з машиною управління, а згодом аналогічний комплекс було знищено на мису Тарханкут в окупованому Криму. Тоді ЗСУ завдала успішного удару по військових об'єктах рашистів у районі Оленівки, повідомлялося про сім послідовних вибухів на позиціях 3-го радіотехнічного полку РФ.

У листопаді 2023 року українські розвідники вперше вивели з ладу "Подлет" на території РФ – поблизу Красної Поляни Бєлгородської області. Тоді повідомляли і про втрати серед особового складу росіян.

Влітку 2024 року українці знову завдали удару по позиціях російської ППО в Криму (неподалік Бельбека та Севастополя). Було уражено два "подльоти", а на супутникових фото зафіксовано одну знищену РЛС "Подлет К-1". Крім того, на знімках є дві пускові, одна з яких буквально тікає з місця удару, стан іншої під питанням.

Останні успіхи в боротьбі з РЛС "Подлет"

23 жовтня 2024 року ударний дрон знову уразив антенний пост "подльота" в району мису Тарханкут. Відомо, що пошкоджена техніка тижнями очікувала на евакуація. Виявилося, що це була лише репетиція потужнішого удару.

28 листопада українські розвідники знищили "Подлет К-1" поблизу кримського населеного пункту Котовське. А ще через день бійці ГУР завдали успішний ударів по ще відразу трьох радіолокаційних системах в Криму – "Касті" і ще двох "подльотах".

Таким чином точно можна говорити щонайменше про 11 уражених новітніх РЛС "Подльот", з яких 5 точно були знищені, а решта – виведені з ладу.

Успішні атаки на кримські "подльоти", кажуть фахівці, певною мірою наближають нас до ударів по Керченському мосту. 

"Керченський міст є критично важливим для великого угрупування в Криму, що бере участь у бойових діях на території України. Це угрупування потребує постачання, а також забезпечує інші угрупування на півдні України. "Подлет" є компонентом протиповітряної оборони росіян в Криму і будь-яке знищення таких систем є важливим, оскільки всі ці системи працюють у зв'язці. Тому Крим періодично піддається ударам українських систем озброєння, які наводять там порядок", – зазначив в етері телеканалу "Еспресо" речник Військово-Морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

РЛС "Подлет"

РЛС "Подлет" у Сирії

На початку грудня 2024 року інформація про "Подлет К-1" вигулькнула в контексті Сирії. Під час повалення режиму Асада новітню російську РЛС захопили сирійські повстанці. Загалом за один день у руках повстанців опинилося 88 одиниць озброєння та техніки, в тому числі танки те реактивні системи залпового вогню. Одна найдорожчим трофеєм портал "Мілітарний" називає саме "Подлет".

Оглядачі Defense Express вважають, що Київ може скористатися цією ситуацією і попросити сирійців передати (продати?) "Подлет" Україні. Адже до цього часу жодна РЛС цього зразка (окрім знищеної, виявленої в Чорнобаївці) не потрапила до рук українців.

"Як можемо судити за фото, ця радіолокаційна станція була захоплена в згорнутому положенні, з чого можна зробити припущення, що росіяни та/або їх сирійські «колеги» готувались до евакуації "Подлет-К1", і тому навіть якщо хотіли, то не встигли завдати значних пошкоджень цій РЛС", – пише Defense Express.

Тому, якщо через зрозумілі логістичні труднощі, інша покинути росіянами техніка навряд чи якимось чином потрапить в Україну, то, вважають автори статті, потрібно сконцентруватися на найцінніших зразках. 

"Таким в нашому випадку є саме "Подлет-К1", тому краще саме по цій РЛС в першу чергу докладати зусиль для отримання. Тим більш, що матеріали по її вивченню потім можуть допомогти зробити ще більш ефективними ракетні удари по військових об’єктах РФ", – йдеться в матеріалі.

Теги:
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Крим
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Війна з Росією
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