Російські та білоруські вантажівки застрягли в довгих чергах на східних кордонах ЄС, намагаючись виїхати з Європи через заборону перевозити вантажі в межах ЄС
GPS-відстеження автопарку показує, що близько 10 000 російських і білоруських транспортних засобів все ще перебувають в чергах на східних кордонах ЄС
Про це повідомили у Financial Times.
Олександр Куушинов, керівник компанії Gurtam, яка надає програмне забезпечення для GPS-відстеження автопарку, повідомив Financial Times, що близько 10 000 російських і білоруських транспортних засобів все ще перебувають в ЄС.
"Ці машини не повернуться в Росію найближчими днями", - заявив Куушинов.
Водночас Ян Бучек, керівник польського торгового органу транспортних груп ZMPD, закликає шукати безпечне рішення для виїзду вантажівок, які залишилися на території ЄС. Адже агресивні дії в їхній бік можуть викликати відплату європейським вантажівкам, які знаходяться або проїжджають через Білорусь або Росію.
- Нагадаємо, ЄС ввів санкції проти російського та білоруського автомобільного транспорту. З 16 квітня їм заборонено будь-які вантажні перевезення на території ЄС, у тому числі транзитом.
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