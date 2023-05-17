Російські війська обстріляли 24 населені пункти Харківщини: є загиблі
Російська армія за минулу добу, 16 травня, обстріляла щонайменше 24 населені пункти Харківської області. Унаслідок обстрілу Куп'янська загинув 50-річний мирний житель
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За офіційними даними, ворог здійснив обстріл щонайменше 24 населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
Унаслідок обстрілу Куп'янська загинув цивільний чоловік 50 років.
Також авіаударів зазнали Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка та Табаївка. Під артилерійським та мінометним вогнем були Козача Лопань, Нестерне, Стариця, Дворічанське, Кам'янка, Дворічна, Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти.
У Богуславці Ізюмського району ворожими влучаннями пошкоджені щонайменше три приватні житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури.
Минулої доби росіяни вкотре спробували вести наступ у напрямку Масютівки, однак отримали відсіч та відступили із втратами.
"Російські окупанти посилюють терористичні атаки на мирне населення області, використовуючи усю наявну зброю – ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, безпілотники, ракетне озброєння та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомлені.
Протягом останнього місяця ворог понад 140 разів обстрілював Харківську область, зокрема вчинив 24 ракетні атаки.
Зазначається, що в області тривають роботи з розмінування території. За минулу добу піротехнічний підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежив територію площею близько 8 га та знешкодив 130 вибухонебезпечних предметів.
- Нагадаємо, 16 травня українські прикордонники збили російський дрон "Картограф" у Харківській області.
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