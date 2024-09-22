"Ми не можемо посваритися з Польщею", - дипломат Дещиця
Дипломат, колишній Надзвичайний і повноважний Посол України в Польщі Андрій Дещиця вважає, що Україні та Польщі не можна сваритися
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Нам потрібно краще розуміти один одного, і зрозуміти, які зараз є потреби в українців і потреби у поляків. Звичайно, ми не можемо посваритися з Польщею, тому що Польща залишається і має залишатися нашим партнером і до певної міри нашим союзником в цій війні. Не лише Польща, а й багато інших, але Польща відіграє ключову роль. Очевидно ці всі заяви, які зараз прозвучали, чи події, які відбулися, подекуди вони просто збіглися в часі, і таке враження, що досить сильно напружилися відносини. Звичайно, це і в порівнянні", - сказа він.
Дипломат зазначив, що не це не вперше в історії українсько-польських відносин. За його словами, "рівних" відносин у наших країн не буде, але потрібно працювати, щоб знаходити компроміси.
"Я працював у Польщі понад 8 років і можу сказати, що впродовж цього періоду були і моменти такої ейфорії, дружби, були й напруження, подекуди непорозуміння, небажання співпрацювати. І тому постійно такого вирівняного відношення між двома країнами завжди не буде. Але тим не менше ми не можемо допустити до того, що між Україною і Польщею, особливо в часі, коли ми маємо зараз російську агресію і зовнішнього ворога, щоб відносини між Україною і Польщею могли погіршуватися. Тому потрібно зрозуміти одне одного, вислухати і знайти такі спільні підходи до вирішення тих проблем, які би могли задовольнити обидві сторони, і при цьому не зашкодити нашій обороноздатності", - вважає Андрій Дещиця.
- 30 серпня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував слова тодішнього очільника МЗС України Дмитра Кулеби щодо операції "Вісла" і заявив, що Україні потрібно відповідати, зокрема, культурно-політичним стандартам, щоб вступити до ЄС.
- 17 вересня, українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, оскільки польські правоохоронці стверджували, що стан спортсмена та його тренера Сергія Лапіна "непридатний для подорожі літаком".
- 19 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим можна було б передати під мандат ООН для підготовки так званого чесного референдуму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе