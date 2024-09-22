"Ми не можемо посваритися з Польщею", - дипломат Дещиця

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Нам потрібно краще розуміти один одного, і зрозуміти, які зараз є потреби в українців і потреби у поляків. Звичайно, ми не можемо посваритися з Польщею, тому що Польща залишається і має залишатися нашим партнером і до певної міри нашим союзником в цій війні. Не лише Польща, а й багато інших, але Польща відіграє ключову роль. Очевидно ці всі заяви, які зараз прозвучали, чи події, які відбулися, подекуди вони просто збіглися в часі, і таке враження, що досить сильно напружилися відносини. Звичайно, це і в порівнянні", - сказа він.

Дипломат зазначив, що не це не вперше в історії українсько-польських відносин. За його словами, "рівних" відносин у наших країн не буде, але потрібно працювати, щоб знаходити компроміси.

"Я працював у Польщі понад 8 років і можу сказати, що впродовж цього періоду були і моменти такої ейфорії, дружби, були й напруження, подекуди непорозуміння, небажання співпрацювати. І тому постійно такого вирівняного відношення між двома країнами завжди не буде. Але тим не менше ми не можемо допустити до того, що між Україною і Польщею, особливо в часі, коли ми маємо зараз російську агресію і зовнішнього ворога, щоб відносини між Україною і Польщею могли погіршуватися. Тому потрібно зрозуміти одне одного, вислухати і знайти такі спільні підходи до вирішення тих проблем, які би могли задовольнити обидві сторони, і при цьому не зашкодити нашій обороноздатності", - вважає Андрій Дещиця.