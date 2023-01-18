Російські війська вкотре обстріляли прикордоння Чернігівщини, зафіксовано 11 приходів
Удень 18 січня військові Росії гатили по прикордонних населених пунктах Чернігівської області з мінометів, зафіксовано 11 приходів
Про це інформує в телеграмі Оперативне командування "Північ".
"Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів", - пише пресслужба.
Повідомляється, що рашисти почали гатили по мирних населених пунктах з 11:05 до 11:20. Зафіксовано 11 приходів з міномета 82 мм, в район села Бучки.
Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Інформація про пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.
- Нагадаємо, за день 11 січня на Сумщині зафіксовано 7 прильотів внаслідок російських обстрілів: загарбники обстріляли дві прикордонні громади.
- Ранком 12 січня загарбники завдали декілька ударів по прикордонню Чернігівщини: ОК "Північ" повідомляє про 19 "приходів".
- 16 січня, росіяни обстріляли Шалигинську та Дружбівську громади на Сумщині з мінометів та стрілецької зброї.
- У вівторок, 17 січня, російські терористи знову обстріляли прикордонні райони Сумської області.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.57
-
EUR
Купівля 42.07Продаж 43.05
- Актуальне
- Важливе