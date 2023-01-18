Про це інформує в телеграмі Оперативне командування "Північ".

"Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів", - пише пресслужба.

Повідомляється, що рашисти почали гатили по мирних населених пунктах з 11:05 до 11:20. Зафіксовано 11 приходів з міномета 82 мм, в район села Бучки.

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Інформація про пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.