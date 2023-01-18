Росіяни обстріляли Сумщину, протягом дня - 37 прильотів

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни обстріляли Білопільську, Новослобідську та Краснопільську громади.

"Білопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів, 26 прильотів. По Новослобідській громаді росіяни теж відкривали мінометний вогонь, 7 прильотів. Краснопільська громада: був мінометний обстріл з території РФ, 4 прильоти", - написав Живицький.

Загалом зафіксовано 37 прильотів. У всіх випадках обійшлось без жертв і руйнувань.

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