Російський Су-25 впав під час тренувального польоту в Бєлгородській області, – ЗМІ
На території РФ у Бєлгородській області за 70 км від українського кордону й позицій ЗСУ впав російський штурмовик Су-25
Про це повідомили в "РІА Новини".
"У Білгородській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-25", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пілот встиг катапультуватися, а сам літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає.
За попередньою інформацією, причиною падіння штурмовика могла стати технічна несправність.
- 30 травня стало відомо, що строковик Національної гвардії у Запорізькій області за півтора місяця знищив три російські літаки за допомогою ПЗРК "Ігла". Влучність військового наганяють страху на окупантів, судячи із ворожих радіоперехоплень, кажуть у Нацгвардії.
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