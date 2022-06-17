Про це повідомили в "РІА Новини".

"У Білгородській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-25", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пілот встиг катапультуватися, а сам літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає.

За попередньою інформацією, причиною падіння штурмовика могла стати технічна несправність.

30 травня стало відомо, що строковик Національної гвардії у Запорізькій області за півтора місяця знищив три російські літаки за допомогою ПЗРК "Ігла". Влучність військового наганяють страху на окупантів, судячи із ворожих радіоперехоплень, кажуть у Нацгвардії.

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