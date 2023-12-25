Російського пропагандиста Красовського шпиталізували. ЗМІ повідомляють, що його отруїли
Колишній директор російського пропагандистського телеканалу Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський потрапив до лікарні
Про це Красовський написав у телеграм-каналі.
"Тут люди питали: чи я живий, чи все гаразд? Ну що сказати? На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли до клініки. Поступово приходжу до тями. Дякую всім за участь", – написав Красовський увечері 24 грудня.
Тим часом українські ЗМІ Kyiv Post та "Українська правда" з посиланням на джерела в розвідці повідомили, що пропагандиста Красовського отруїли.
Джерела Kyiv Post зазначили, що стан пропагандиста "продовжує погіршуватися" й додали, що, "ймовірно, останні повідомлення у мережі писав уже не сам пропагандист".
Джерело "Української правди" також сказало, що російського пропагандиста було отруєно. Хто саме за цим стоїть та інших подробиць не наводять.
"Погана людина робила погані речі, і от на Різдво йому стало зле", – цитує УП джерело.
- Антон Красовський "прославився", зокрема, тим, що в ефірі Russia Today закликав топити й спалювати українських дітей. За фактами публічних закликів до геноциду (ч. 2 ст. 442 КК України) проти нього відкрили справу в Україні, її вже скерували до суду.
- Окрім того, раніше Красовського визнали винним за ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації) та за ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів). Його заочно засудили до 5 років позбавлення волі.
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