Російського пропагандиста Красовського шпиталізували. ЗМІ повідомляють, що його отруїли

Про це Красовський написав у телеграм-каналі.

"Тут люди питали: чи я живий, чи все гаразд? Ну що сказати? На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли до клініки. Поступово приходжу до тями. Дякую всім за участь", – написав Красовський увечері 24 грудня.

Тим часом українські ЗМІ Kyiv Post та "Українська правда" з посиланням на джерела в розвідці повідомили, що пропагандиста Красовського отруїли.

Джерела Kyiv Post зазначили, що стан пропагандиста "продовжує погіршуватися" й додали, що, "ймовірно, останні повідомлення у мережі писав уже не сам пропагандист".

Джерело "Української правди" також сказало, що російського пропагандиста було отруєно. Хто саме за цим стоїть та інших подробиць не наводять.

"Погана людина робила погані речі, і от на Різдво йому стало зле", – цитує УП джерело.