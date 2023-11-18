Російськомовні українці не хочуть ходити на вистави, пов'язані з РФ, - голова організації "Деколонізація. Україна"

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Зараз ринок диктує свої умови, тому в переважній більшості вистав російських виконавців вже практично немає, навіть в Одесі та Харкові. Зараз, акцентую, хіба і йдуть Дуже великі дискусії щодо пана Булгакова (Михайло Булгаков народився в місті Київ, - ред.) і його вистав, навіть патріотичної спільноти, втім, то окрема історія", - розповів Поздняков.

За словами очільника організації "Деколонізація. Україна", вистав, пов'язаних із країною-агресоркою та терористкою українці чути не бажають.

"Загалом, що самі театрали не хочуть ставити зараз вистави російських якихось діячів, що люди не хочуть на них іти. Це факт! Навіть російськомовні, тобто зараз така ситуація, що навіть ті, хто послуговується російською мовою в побуті дуже часто не хоче споживати якийсь російський контент, будь-то музика, фільми, чи театр", - підсумував Поздняков.