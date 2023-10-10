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Росію не повернули до Ради ООН з прав людини

10 жовтня, 2023 вiвторок
19:26
Світ Генасамблея ООН

У вівторок, 10 жовтня, під час голосування на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй Росія програла Албанії та Болгарії у голосуванні за обрання до Ради ООН з прав людини

Про це повідомляє Reuters.

Генасамблея ООН не повернула Росію до головного правозахисного органу ООН. Під час голосування у Нью-Йорку Росія програла Албанії та Болгарії.

Албанія набрала 123 голоси, Болгарія – 160, а Росія – 83.

Рада ООН з прав людини складається з 47 членів з правом голосу з п'яти регіональних груп. Вони обираються на три роки максимум на два строки поспіль. Прийняття країн до Ради ООН з прав людини відбувається таємним голосуванням на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку. 

Орган є головним в обговоренні та співпраці з прав людини. Здійснює загальні дослідження, готує рекомендації та проєкти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини, заслуховує доповіді спеціально створених нею допоміжних органів.

Повернення РФ до Ради ООН з прав людини: що відомо

7 квітня Генасамблея ООН призупинила членство Росії в Раді ООН із прав людини.

У вересні стало відомо, що російські дипломати намагаються домогтися того, аби РФ знову прийняли до Ради ООН з прав людини на трирічний термін. Але у Держдепі США вважають, що представництво Росії в органі не узгоджується з її діями в Україні.

Ексголова Конституційного суду Литви сказав, що Росію можна виключити з ООН де-факто шляхом відмови визнання повноважень її представників. Такий прецедент був стосовно Південно-Африканської Республіки.

Також речник українського МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Росія не має отримати права повернутися до Ради ООН з прав людини, допоки не понесе відповідальність за всі злочини.

За його словами, намагаючись повернутися до Ради ООН з прав людини, РФ намагається довести, що може "продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності".

Росія
ООН
злочини проти людяності
Війна з Росією
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