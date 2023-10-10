Росію не повернули до Ради ООН з прав людини
У вівторок, 10 жовтня, під час голосування на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй Росія програла Албанії та Болгарії у голосуванні за обрання до Ради ООН з прав людини
Про це повідомляє Reuters.
Генасамблея ООН не повернула Росію до головного правозахисного органу ООН. Під час голосування у Нью-Йорку Росія програла Албанії та Болгарії.
Албанія набрала 123 голоси, Болгарія – 160, а Росія – 83.
Рада ООН з прав людини складається з 47 членів з правом голосу з п'яти регіональних груп. Вони обираються на три роки максимум на два строки поспіль. Прийняття країн до Ради ООН з прав людини відбувається таємним голосуванням на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку.
Орган є головним в обговоренні та співпраці з прав людини. Здійснює загальні дослідження, готує рекомендації та проєкти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини, заслуховує доповіді спеціально створених нею допоміжних органів.
Повернення РФ до Ради ООН з прав людини: що відомо
7 квітня Генасамблея ООН призупинила членство Росії в Раді ООН із прав людини.
У вересні стало відомо, що російські дипломати намагаються домогтися того, аби РФ знову прийняли до Ради ООН з прав людини на трирічний термін. Але у Держдепі США вважають, що представництво Росії в органі не узгоджується з її діями в Україні.
Ексголова Конституційного суду Литви сказав, що Росію можна виключити з ООН де-факто шляхом відмови визнання повноважень її представників. Такий прецедент був стосовно Південно-Африканської Республіки.
Також речник українського МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Росія не має отримати права повернутися до Ради ООН з прав людини, допоки не понесе відповідальність за всі злочини.
За його словами, намагаючись повернутися до Ради ООН з прав людини, РФ намагається довести, що може "продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності".
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