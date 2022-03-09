"Российские солдаты, у вас есть шанс выжить": Зеленський закликав окупантів рятуватися і "просто піти"

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете. Не вірте своїм командирам, коли кажуть, що маєте шанси в Україні. Вас тут нічого не чекає, крім загибелі та полону. Ми маємо перехоплення, що ваші командири вже всі розуміють. Потрібно закінчувати війну, треба повертатися до миру, йдіть із наших будинків, йдіть до себе", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Верещук оголосила про відкриття гуманітарних коридорів із Маріуполя, Волновахи, Енергодара, Ізюма, Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля.

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