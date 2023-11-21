РосЗМІ з'ясували нові імена маніяків, ґвалтівників та сатаністів, яких Путін помилував за участь у війні в Україні

Про це пише телеграм-канал Можем обяснить.

Стало відомо, що до Ярославля повернувся Микола "Граф" Оголоб'як, повоювавши пів року в загоні Шторм Z. Це один із ватажків клану сатаністів, які чинили ритуальні вбивства. Оголоб'яку було відведено у клані роль "воїна" – він першим нападав на жертв і різав їм горло.

Клан "уславився" 2008 року чотирма вбивствами неофітів-підлітків. Двом з них сатаністи відрізали частини тіла, засмажили їх на багатті та з'їли. Все це супроводжувалося молитвами до Сатани. Наступного дня вони вбили ще двох підлітків, які цікавилися їхньою субкультурою.

А Перм схвилювало звільнення Артема Бучина з Чусового. 2022 року він на вулиці попросив дівчину показати дорогу до зупинки, повів її через ліс, коли та, запідозривши недобре, вдарила його сумкою — розлютився, зґвалтував її та вбив. Сам він пояснював свою поведінку наслідками армійської контузії. На суді прокурор просив для нього довічне ув'язнення, але Бучин у результаті опинився на волі вже через рік, повоювавши у складі ПВК Вагнера.

Також за службу у Вагнера звільнилися двоє калузьких убивць та ґвалтівників Євген Татаринців та Владислав Коробенков. Обидва брали участь у вбивствах разом із братами. Обидва ґвалтували і вбили дівчат, які зустріли на вулиці. У першому випадку (2014 рік) жертвою братів Татаринцевих стала Яна Болтинюк у Калузі, у другому — брати Коробенкови у 2016 році по-звірячому розправилися над студенткою Марією Непарною в Обнінську. Її вбивали 60 ударами битою.