Свобода за участь у війні в Україні. РосЗМІ озвучили імена вбивць і садистів, яких помилував Путін

Про це пише телеграм-канал База.

Як стало відомо Базі, Сергій Хаджікурбанов потрапив до зони СВО ще наприкінці 2022-го. Він розпочав службу на посаді командира відділення розвідки. За словами джерела, "неодноразово ходив у тил противника, виконуючи зі своїми бійцями специфічні для розвідників завдання". Незабаром Хаджикурбанов доріс до командира батальйону. Як зазначило інше джерело, "щоб зеку від командира відділення дійти до комбата за пару місяців – потрібно реально бути Рембо".

Через пів року служби у зоні СВО (саме стільки, за різними даними, потрібно ув'язненим, щоб отримати офіційну довідку про звільнення) Хаджикурбанов продовжив контракт із Міноборони: на який саме термін, і на який він посаду зараз — редакції невідомо. На цей час його звільнено від відбування покарання.

Хто такий Сергій Хаджикурбанов

Колишній оперативник РУБОЗ (займався етнічними злочинними угрупованнями) – був затриманий у 2007р. за звинуваченням в організації вбивства журналістки Ганни Політковської. 2009-го суд присяжних визнав його невинним. Потім Хаджикурбанова знову затримали у справі про здирство у Сергія Павлюченкова (це ще один організатор вбивства Політковської) і знову звинуватили у причетності до організації вбивства журналістки. На лаві підсудних разом із Хаджикурбановим опинилися чеченський авторитет Лом-Алі Гайтукаєв, три брати Махмудових та Сергій Павлюченков. Сам Хаджикурбанов остаточно відмовлявся давати свідчення і заявляв про свою невинність. Він стверджував, що звинувачення будується лише на свідченнях Павлюченкова, який обмовив Хаджикурбанова, оскільки був винен йому велику суму грошей. Що ж до Павлюченкова — він уклав угоду зі слідством і отримав 11 років (термін його ув'язнення закінчився в лютому 2023-го). Третій організатор убивства Політковської – Лом-Алі Гайтукаєв помер у колонії.

Хаджикурбанова 2014-го суд засудив до 20 років позбавлення волі. Офіційний термін ув'язнення закінчувався 2034-го року.

Путін підписав помилування найвідомішим кілерам і садистам

Телеграм-канал Можем обяснить додає, що помилуваний Путіним учасник вбивства Політковської Сергій Хаджикурбанов поповнив ряди прощених кілерів, садистів та бандитів — фігурантів найгучніших злочинів останніх 20 років. Ось лише декілька з них:

Влітку, отримавши помилування після участі у війні, вийшов на волю перм'як Дмитро Зеленський. 2018-го він задушив свою дівчину і пропустив її тіло через м'ясорубку.

Було помилувано й Арсена Мелконяна, який до смерті побив рієлтора через конфлікт у батьківському чаті. Але на волі він пробув недовго: його знову судять (за погрози судді у Волгограді).

Резонансним стало повернення на свободу жителя Кемерово Владислава Канюса, який отримав 17 років за вбивство студентки Віри Пехтєльової. Дівчину не врятували поліцейські, яких викликали сусіди. Натомість влада повернула додому її вбивцю.

Лідер банди "Трасовики" (у формі поліції, вбивали і грабували далекобійників) Олександр Єналєєв загинув у складі ПВК Вагнера. А його спільник Сергій Зузлев вижив і відправлений "на реабілітацію".

Із зони випустили і учасника банди "Цапків" Станіслава Лобянова. Він загинув на війні та похований у рідній станиці Кущовській, яку Цапки роками тримали в страху, поки не "прославилися" вбивством одразу 12 людей.

Як відбувалось "помилування" на прикладі вбивці Владислава Канюса

Канюс мав відбувати 17-річний термін у колонії суворого режиму, але не провів там і пів року.

"Указом президента Російської Федерації від 27.04.2023 р. Канюс В.Р. помилуваний зі звільненням 28.04.2023 від подальшого покарання та зняттям судимості", - повідомила прокуратура.

У червні правозахисники дізнались, що Канюс, скоріш за все, був звільнений з колонії і бере участь у бойових діях в Україні в складі ПВК Вагнера. Тоді батьки вбитої студентки звернулися із запитом до тюремної адміністрації. Там відповіли, що він наприкінці квітня був відправлений у Ростовську область.

В офіційній відповіді Кемеровського обласного суду батькам убитої йшлося про те, що інформацію про місцеперебування Владислава Канюса оголошено держтаємницею.

У вересні правозахисниця Олена Попова написала, що Канюс уже повернувся з фронту та перебуває на волі.

Мати вбитої в інтерв'ю ВВС називала те, що відбувається, блюзнірством і наругою над їхньою родиною.