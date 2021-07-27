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Головна Кримінал Розгляд справи Шеремета продовжено - суд ухвалив вивчити докази обвинувачення

Розгляд справи Шеремета продовжено - суд ухвалив вивчити докази обвинувачення

27 липня, 2021 вiвторок
13:25
Кримінал справа Шеремета

Шевченківський районний суд столиці продовжив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо трьох обвинувачених — Андрія Антоненка, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко

Про це повідомляє Укрінформ.

У залі суду присутні Дугарь, Кузьменко й Антоненко та їх захисники, представник обвинувачення і представники потерпілих.

Суд продовжив дослідження доказів у справі, раніше наданих прокурором.

На минулому засіданні, 29 червня, суд продовжив запобіжний захід для Кузьменко і продовжив дії обов'язків для Дугарь - обом на 2 місяці.

Як повідомлялося, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

4 січня оприлюднені аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, Шеремета. Ексспівробітник білоруського загону спецпризначення Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення в Києві у справі про вбивство Шеремета.

30 квітня 2021 року Шевченківський райсуд Києва змінив запобіжний захід для обвинувачуваного у справі щодо вбивства Шеремета Андрія Антоненка з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

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