Розмова Байдена і Зеленського: Єрмак назвав теми, які обговорили лідери США і України

Про це він заявив у ефірі програми "Право на владу" на 1+1, передає Еспресо.TV.



"Наш президент підіймав питання і "Північного потоку-2" і щодо попереджень, які ми отримували останнім часом від наших колег, яка складалась не тільки з загрози вторгнення та екскалації на наших кордонах, а також питань внутрішньої дестабілізації. Також президент Байден привітав президента Зеленського з прогресом реформ. Особливо, це стосується і судової гілки влади", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну. Путін під час розмови з Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території" і намаганні "перекладати відповідальність на плечі Росії".

9 грудня президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський провели перемовини.