Розроблено урядову програму підтримки переселенців та тих, котрі їх прихистили, - Зеленський
Йдеться про підтримку вимушено переміщених осіб фінансами, робочими місцями та житлом.
Про це президент України розповів у вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV
"Уряд працює над комплексом заходів щодо допомоги українцям, що змушені були залишити домівки через бойові дії. Вже маємо контури цієї програми:
- Перший компонент – фінансовий. Державна підтримка для усіх переміщених осіб, дорослих та дітей. Державна підтримка надання робочих місць для них там, де вони тимчасово перебувають, щоби кожна людина і кожна родина мали основу для життя.
- Другий компонент – житловий. Уряд готує конкретні пропозиції по наданню житла для вимушених переселенців саме зараз, а також організовує відбудову зруйнованих будинків по завершенню війни.
- Третій, не менш важливий, компонент – допомога родинам, які розмістили у себе людей з території бойових дій, або тимчасової окупації.
Як мінімум, вони отримають відшкодування витрат за комунальні послуги, пов'язані з перебуванням переселенців, - заявив Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, сьогодні також Зеленський повідомив про перезавантаження роботи митниці.
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