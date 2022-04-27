"Розстріляні Від(ро)дження": у Києві презентують пластично-поетичну виставу за мотивами віршів Хвильового, Зерова й Семенка

Про це заявив режисер вистави Алекс Боровенський, передає Укрінформ.



"Ми з театральною спільнотою DSP міста Києва поставили пластично-поетичну виставу за віршами Зерова, Семенка, Хвильового, Плужника, Теліги, Тичини, Бобинського, Могилянської, Шпола, Олеся, Шкурупія та інших яскравих представників того трагічного покоління. Це історія через поезію... Персонажі, які починають творити свою історію. Вірші, які оживають... Люди, які зникають... Вистава про нас і про те, що з нами зробили. Вистава про тоді та про зараз. Але найголовніше - вистава про надію", - розповів він.









Прем'єра відбудеться о 16:00 28 квітня в підвальній залі Центру Леся Курбаса. Також можна буде переглянути її трансляцію у фейсбуці. У "Розстріляні Від(ро)дження" грають Влад Ситник, Андрій Карпов, Юлія Прилуцька, Олексій Воротніков, Катерина Якимець, Даніїл Примачов, Вадим Кирпатий, Анабель Рамірес.

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