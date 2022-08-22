"Розумна людина, яка грає у свою гру": Подоляк про бажання Ердогана організувати переговори Зеленського й Путіна
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має свою мету, коли заявляє про прагнення організувати переговори президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка одному з видань.
"Ердоган - абсолютно розумна людина, яка грає у свою гру. Це гра на те, щоб виграти президентські вибори в Туреччині, вирішити низку економічних проблем, стати не просто регіональним лідером, а лідером, з яким рахуватимуться і країни Південного Сходу, і країни Африки, і країни Середземномор'я", - прокоментував він.
- 22 серпня стало відомо, що головна мета Туреччини - організація зустрічі президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
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