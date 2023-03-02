Про це пише Associated Press із посиланням на звіт, підготовлений за підсумками тривалого розслідування, про зміст якого журналістам розповіли двоє чиновників на умовах анонімності.

Повномасштабне розслідування протягом кількох років проводили сім американських агентств та розвідувальних служб, у його рамках було вивчено близько півтори тисячі випадків "гаванського синдрому" в 96 країнах.

Близько двадцяти випадків зазнали особливо ретельної оцінки — в жодному з них не знайшлося зв'язку з навмисними діями недружніх США держав. Навпаки, пише AP, слідство отримало "докази, що інші країни не були до цього причетні". Розвідка також відкинула версію, що "гаванський синдром" міг бути викликаний кимось ненавмисно, наприклад через використання підслуховуючих пристроїв в американських дипмісіях.

Автори розслідування дійшли висновку, що більшість випадків спричинені різними факторами – від прихованих захворювань до електромагнітного впливу від звичайних пристроїв, які використовуються у побуті.

Відзначимо, що вперше із "гаванським синдромом" у 2016 році зіткнулися співробітники посольства США на Кубі ,від чого він і отримав назву. Пізніше такі випадки почали регулярно фіксуватися в інших країнах; 2021 року на "гаванський синдром" уперше поскаржилися американські дипломати в країні НАТО — це сталося у Німеччині.

ЗМІ як мінімум із 2018 року писали, що спецслужби США підозрюють причетність Росії до "гаванського синдрому". Офіційно Вашингтон жодних претензій Москві з цього приводу ніколи не висував.