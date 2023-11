Рукописи з текстами пісень Девіда Боуї продадуть на аукціоні за понад $126 тис

Про це повідомляє ВВС.

Вони містять виправлення, чернетки та нотатки покійного співака під час створення треків Rock n Roll Suicide та Suffragette City.

Обидві композиції увійшли до його класичного альбому 1972 року "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars".

Раніше аукціонний дім продав сторінку рукописного тексту до хіта Боуї Starman за 165 000 фунтів стерлінгів.

У листі, що супроводжує сторінку, зазначено, що вона була передана Боуї первісному власнику в студії Trident Studio разом з іншими сторінками оригінальних текстів, в тому числі й тими, що не збереглися.

Сторінка була передана музею V&A і залишалася в експозиції протягом п'яти років, поки виставка подорожувала світом між 2013 і 2018 роками.

Зокрема, на продаж виставлено книгу текстів пісень, яка раніше належала Ноелу Галлахеру з гурту Oasis і містить тексти пісень She's Electric, Going Nowhere, Step Out Tonight, Rockin' Chair та Champagne Supernova.

Листок з текстами пісень Боуї, який оцінюється від 50 000 до 100 000 фунтів стерлінгів, буде виставлений на аукціоні "Omega Auctions" у вівторок, 28 листопада.