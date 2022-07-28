Румунія проведе у Чорному морі міжнародні навчання військових водолазів

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpres.

Міжнародні навчання відбудуться в прибережній території Румунії в акваторії Чорного моря та в порту Констанца. У них візьмуть участь 240 румунських військових і близько 60 військовослужбовців з Азербайджану, Болгарії, Грузії, Сполучених Штатів, Туреччини і Франції.

З боку військово-морських сил Румунії до навчань будуть залучені: мінний тральщик "Константин Балєску", морський земснаряд "Дімітрі Ніколеску", судно морської підтримки і втручання з водолазами "Грозавул", два портові буксири, п’ять швидкохідних човнів, військовий санітарний гелікоптер, а також підрозділ водолазів.

"Навчання EP MCM DIVE 22 сприяють зростанню рівня підготовки у сферах ведення боротьби із саморобними вибуховими пристроями і мінами, а також посиленню взаємосумісності сил країн-учасниць", – зазначається в пресрелізі ВМС Румунії.

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