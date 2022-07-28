Румунія проведе у Чорному морі міжнародні навчання військових водолазів
Військово-морські сили Румунії з 1 по 5 серпня організовують у себе міжнародні навчання військових водолазів Eurasian Partnership MCM Dive 22
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpres.
Міжнародні навчання відбудуться в прибережній території Румунії в акваторії Чорного моря та в порту Констанца. У них візьмуть участь 240 румунських військових і близько 60 військовослужбовців з Азербайджану, Болгарії, Грузії, Сполучених Штатів, Туреччини і Франції.
З боку військово-морських сил Румунії до навчань будуть залучені: мінний тральщик "Константин Балєску", морський земснаряд "Дімітрі Ніколеску", судно морської підтримки і втручання з водолазами "Грозавул", два портові буксири, п’ять швидкохідних човнів, військовий санітарний гелікоптер, а також підрозділ водолазів.
"Навчання EP MCM DIVE 22 сприяють зростанню рівня підготовки у сферах ведення боротьби із саморобними вибуховими пристроями і мінами, а також посиленню взаємосумісності сил країн-учасниць", – зазначається в пресрелізі ВМС Румунії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.07
Купівля 39.07Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 39.3Продаж 40.56
- Актуальне
- Важливе