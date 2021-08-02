Рябошапка стверджує, що Зеленський вже двічі зустрічався з Чаусом. У президента заперечують

"За деякою інформацією він (Зеленський - Ред.) вже двічі зустрічався особисто з Чаусом. Ця інформація потребує перевірки, але вона з'явилася зовсім недавно", - повідомив Рябошапка в ефірі телеканалу "Прямий", пише "Інтерфакс".



Водночас, прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заперечив цю інформацію.



"Президент України не зустрічався із суддею Чаусом", - написав він у Facebook.



Нагадаємо, 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.

Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса.

Служба безпеки України заявила, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.

Микола Чаус - колишній суддя Дніпровського райсуду Києва. 9 серпня 2016 року в Україні його спіймали на хабарі в $150 тис. За даними місцевої преси, він обіцяв винесення "потрібного рішення" у справі про торгівлю наркотиками. Отримані гроші суддя закопував на своєму городі в літрових банках. Заарештувати Чауса відразу не змогли - не було дозволу Верховної Ради. Поки отримували дозвіл, суддя втік з країни до Молдови.