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Рябошапка стверджує, що Зеленський вже двічі зустрічався з Чаусом. У президента заперечують

2 серпня, 2021 понедiлок
23:00

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка стверджує, що президент України Володимир Зеленський вже два рази особисто зустрічався з екс-суддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом, який був викрадений в Молдові в квітні 2021 року

"За деякою інформацією він (Зеленський - Ред.) вже двічі зустрічався особисто з Чаусом. Ця інформація потребує перевірки, але вона з'явилася зовсім недавно", - повідомив Рябошапка в ефірі телеканалу "Прямий", пише "Інтерфакс".

Водночас, прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заперечив цю інформацію.

"Президент України не зустрічався із суддею Чаусом", - написав він у Facebook.
 

 
  • Нагадаємо, 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.
  • Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса. 
  • Служба безпеки України заявила, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.
  • Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.
  • Микола Чаус - колишній суддя Дніпровського райсуду Києва. 9 серпня 2016 року в Україні його спіймали на хабарі в $150 тис. За даними місцевої преси, він обіцяв винесення "потрібного рішення" у справі про торгівлю наркотиками. Отримані гроші суддя закопував на своєму городі в літрових банках. Заарештувати Чауса відразу не змогли - не було дозволу Верховної Ради. Поки отримували дозвіл, суддя втік з країни до Молдови.


 
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