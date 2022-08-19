Рятувальники та родини військовополонених: у Києві організують велопробіг на підтримку захисників Азовсталі
Метою заходу є підтримка родин полонених військовослужбовців та привернення уваги до недотримання росіянами міжнародних конвенцій
Про це інформує ДСНС.
Благодійний велопробіг розпочнеться 20 серпня о 10:00 між парком Олеся Гончара і Київським велотреком (вул. Липинського 6).
Як зазначають організатори, захід має на меті підтримати ЗСУ та сімʼї військовополонених та привернути увагу до необхідності забезпечити дотримання міжнародних конвенцій стосовно українських воїнів, які перебувають у російському полоні. Учасники також вимагатимуть виконання домовленостей та повернення полонених військовослужбовців додому.
"До велопробігу долучаться представники ДСНС, родини військовополонених, велосипедисти, які переживають і не бояться у воєнний час проїхати 10 кілометрів заради звільнення та життя наших військових", - йдеться в повідомленні. ⠀
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