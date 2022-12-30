Рятувальники з Естонії передали Україні техніку для розмінування на суму понад 337 тис. євро

Про це повідомляє ERR.

Серед техніки, яку передав департамент у відповідь на міжнародний запит Києва, є три мініекскаватори з причепами, чотири машини дистанційного розмінування та один детектор хімічних речовин. Профінансувало допомогу МЗС Естонії, її сума становить 337 216 євро.

Естонські експерти, які відвідали Україну, вже навчили українських саперів користуватися відправленою технікою.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, який відвідав Україну в середині грудня 2022 року, зазначив, що допомога в розмінуванні українських деокупованих територій необхідна і для уникнення людських жертв, і для перезапуску української економіки. Він додав, що для розмінування України можуть знадобитися роки, або ж навіть десятки років.

"Десятки тисяч квадратних кілометрів становлять небезпечну зону, де зупинилося і сільське, і лісове господарство. Але цим справа не обмежується — заміновано також важливі об'єкти інфраструктури, наприклад, електростанції", - розповів Ляенеметс.

Раніше Центр розмінування Рятувального департаменту Естонії вже відправляв Україні техніку для виявлення радіації, вибухозахисні костюми, протиосколкові жилети, каски, засоби першої допомоги та інше обладнання, необхідне для розмінування. Також естонські колеги в якості гуманітарної допомоги передали Україні намети, спальні мішки, вуличні ліжка, системи обігріву наметів, дизель-генератори та інше.

Наразі сума гуманітарної допомоги, яку Естонія надала Україні, складає 23,1 млн євро. На підтримку державного сектора з цієї суми виділено 4,1 млн євро.

23 грудня стало відомо, що Естонія передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть дрони, зимова форма та засоби індивідуального захисту для ЗСУ.