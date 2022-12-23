Зимова форма, засоби захисту, дрони: Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
Уряд Естонії затвердив надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійдуть дрони, зимова форма та засоби індивідуального захисту для ЗСУ
Про це заявив міністр оборони Ханно Певкур на пресконференції в Таллінні.
"Ми продовжуємо підтримувати Україну. І сьогодні ми ухвалили рішення про новий пакет допомоги для українських військовослужбовців. Пакет здебільшого стосується індивідуального спорядження, тому що це те, про що конкретно нас попросили українці", - сказав очільник оборонного відомства Естонії.
За його словами, у новому пакеті буде зимова польова форма, засоби індивідуального захисту, а також дрони. Міністр не назвав суму, в яку оцінюють ухвалений пакет допомоги.
Певкур додав, що з початку вторгнення Естонія вже передала Україні військову допомогу на суму понад 1 млрд євро.
- 9 грудня з Естонії до України відправили 11 автобусів із генераторами та енергетичним обладнанням.
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