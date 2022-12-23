Про це заявив міністр оборони Ханно Певкур на пресконференції в Таллінні.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну. І сьогодні ми ухвалили рішення про новий пакет допомоги для українських військовослужбовців. Пакет здебільшого стосується індивідуального спорядження, тому що це те, про що конкретно нас попросили українці", - сказав очільник оборонного відомства Естонії.

За його словами, у новому пакеті буде зимова польова форма, засоби індивідуального захисту, а також дрони. Міністр не назвав суму, в яку оцінюють ухвалений пакет допомоги.

Певкур додав, що з початку вторгнення Естонія вже передала Україні військову допомогу на суму понад 1 млрд євро.

9 грудня з Естонії до України відправили 11 автобусів із генераторами та енергетичним обладнанням.

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