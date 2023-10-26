Як садити цибулю на зиму. Поради для садівників

Як вибрати озиму цибулю для посадки

Для посадки озимої цибулі придатні будь-які її місцеві види. Хороший матеріал має характерний запах цибулі, з відсутністю запаху гнилі, плісняви, вогкості. Лушпиння повинне бути цілісним, гладким та щільно прилеглим, без слідів хвороб чи шкідників, без плям на поверхні.

Залежно від розміру матеріал для посадки ділять на кілька категорій:

овсюжка - цибулини до 1 см у розмірі

сіянка – діаметр від 1 до 3 см

вибірок - цибулини розміром 3 см і більше

Якщо цибулю садити для зелені, тоді краще брати вибірку.

Коли саме садити озиму цибулю восени

В Україні озиму цибулю потрібно садити починаючи від середини жовтня до початку листопада. За місяць до настання стійких холодів.

При виборі місця потрібно підібрати захищену від вітру, добре освітлену ділянку з родючим ґрунтом. Не варто забувати про правила сівозміни.

Хороші попередники - це зернові культури, крім вівса, буряк, гірчиця, помідори, ріпак, салат, бобові. Непридатні попередники - це інші різновиди цибулі, часник, огірок, морква, кукурудза, соняшник, фенхель.

Підготовка цибулі до посадки

Етапи:

переглянути посадковий матеріал

відібрати тільки міцні красиві цибулини

спочатку цибулини замочуються у розчині зі стимулятором росту

перед самою висадкою проводитися обробка засобами захисту для запобігання ушкодження шкідниками та розвитку хвороб

Підготовка ґрунту

у разі низької родючості ґрунту на ділянці рекомендується заздалегідь внести добрива органічного та мінерального походження

грунт перекопується з перегноєм із розрахунку 5-6 кг добрива на метр квадратний

при виборі мінеральних добрив віддають перевагу калійній солі, використовуючи 10-15 г, або 20-25 г суперфосфату на метр квадратний

замість мінеральних добрив можна внести екофоску із того самого розрахунку

у день посадки бажано розсипати по ділянці золу із розрахунку 10 г на метр квадратний

після чого вирівнюється та ущільняється поверхня майбутніх грядок, підготуйте борозни глибиною до 5 см

між борознами слід дотримуватися відстані не менше 15 см

Догляд за цибулею

Після посадки, при настанні заморозків, ділянку рекомендується замульчувати лапником, шаром сухого листя, сосновою хвоєю. У разі холодної та безсніжної зими можна вкрити грядки плівкою або агроволокном по мульчі.

З приходом весни та прогріванням грунту покривний матеріал знімається. Подальший догляд за посадками цибулі включає регулярні поливи, розпушування ґрунту, прополювання від бур'янів, а також у проведенні профілактичних чи лікувальних обробок.

Висаджування цибулі під зиму дозволяє: