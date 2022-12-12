Про це в ефірі Еспресо заявив правник Степан Берко.

"Накладення персональних санкцій урядом США - це дуже чіткий сигнал не так для Вовка, а для тих - хто навколо нього, зокрема української влади. Це означає, що ця особа є токсична і будь-які стосунки з нею, будь-які і бізнесові стосунки будуть переслідуватися урядом США. Я також думаю, це про те, як влада має діяти далі з таким судом, як Окружний адміністративний суд міста Києва, який очолює Вовк", - зазначив він.

На думку Берка, це чіткий сигнал, що не можна зволікати далі з вирішенням питання щодо цього суду.

"Законопроєкт про ліквідацію цього суду уже 1,5 року в парламенті і не розглядається. Я вважаю, що це сигнал американського уряду про те, куди має рухатися українська влада із питанням ОАСК, що в умовах повномасштабної війни нарощує актуальність кожного дня", - підсумував правник.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

18 березня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування щодо можливих зловживань суддями Окружного адміністративного суду Києва.

13 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва

9 грудня 2022 року Державний департамент США запровадив санкції проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.