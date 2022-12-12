Санкції США проти очільника ОАСК Вовка - це сигнал владі, що не можна зволікати з питанням цього суду, - правник Берко
Санкції США проти очільника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка - сигнал українській владі, що не варто затягувати процес ліквідації установи
Про це в ефірі Еспресо заявив правник Степан Берко.
"Накладення персональних санкцій урядом США - це дуже чіткий сигнал не так для Вовка, а для тих - хто навколо нього, зокрема української влади. Це означає, що ця особа є токсична і будь-які стосунки з нею, будь-які і бізнесові стосунки будуть переслідуватися урядом США. Я також думаю, це про те, як влада має діяти далі з таким судом, як Окружний адміністративний суд міста Києва, який очолює Вовк", - зазначив він.
На думку Берка, це чіткий сигнал, що не можна зволікати далі з вирішенням питання щодо цього суду.
"Законопроєкт про ліквідацію цього суду уже 1,5 року в парламенті і не розглядається. Я вважаю, що це сигнал американського уряду про те, куди має рухатися українська влада із питанням ОАСК, що в умовах повномасштабної війни нарощує актуальність кожного дня", - підсумував правник.
- Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.
- 18 березня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування щодо можливих зловживань суддями Окружного адміністративного суду Києва.
- 13 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва
- 9 грудня 2022 року Державний департамент США запровадив санкції проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.
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