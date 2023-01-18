СБУ ідентифікувала очільника "каральних рейдів" кадирівців на Луганщині

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Зазначається, що встановлено особу воєнного злочинця, керівника одного з підрозділів швидкого реагування росгвардії у Чеченській республіці під назвою "Ахмат". Чоловік використовував псевдонім "Лобзик".

"Під час окупації селища Макіївка Сватівського району рашист організовував викрадення і катування місцевих жителів. Таким чином загарбники намагались залякати людей і придушити рух опору в регіоні", - заявили в пресслужбі.

Фахівці встановили, що 12 квітня 2022 року 7 так званих кадирівців під керівництвом Лобзика увірвалися до помешкання місцевої жительки.

"Під час "нальоту" зловмисники викрали з помешкання потерпілої мобільні телефони, побутову техніку і гроші, а саму жінку зв’язали та відвезли до приміщення селищної гімназії, де ворог облаштував катівню", - додали в СБУ.

Пресслужба поінформувала, що від жінки вимагали зізнання у співпраці з українськими захисниками, її катували струмом та били металопластиковою трубою. Пізніше її прикували кайданками до батареї.

"Пізно увечері кадирівці відпустили потерпілу додому, але під загрозою вбивства вимагали надати їм персональну інформацію про жителів громади. Однак жінці вдалося вибратись із тимчасово окупованого селища на підконтрольну українській владі територію", - резюмували в Службі безпеки.

На підставі, як стверджується, неспростовних доказів, слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також віддання наказу про вчинення таких дій).

Нагадаємо, служба безпеки України ідентифікувала співробітника ФСБ з позивним "Сабір", який координував російські каральні органи під час окупації Херсона.

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