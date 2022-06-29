СБУ повідомила про підозри ще 5 зрадникам, які допомагають загарбникам на окупованій території

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Зокрема, перед законом постане "банкір", який у змові з російськими кураторами створив і очолив у Маріуполі псевдоутворення, що за своїм функціоналом нагадує фінустанову – "Центробанк днр". Окупанти доручили зраднику витіснити з обігу українську гривню, захопити приміщення українських банків для розширення інфраструктури новоутвореного відділення та підібрати "кадри" з числа колишніх і нинішніх працівників фінустанов", – йдеться в повідомленні.

Також СБУ викрила на колабораційній діяльності депутатку Міловської селищної ради, яка представляла ОПХЖ. Вона добровільно обійняла керівну посаду в окупаційній адміністрації. Крім того, СБУ підозрює двох колаборантів, які за власним бажанням перейшли на бік ворога, погодившись очолити незаконні структури у Троїцькому та Сватівському районах Луганщини. Ще одна прихильниця "русского мира" під час тимчасової окупації Херсона добровільно зайняла посаду так званого "начальника департамента образования и науки" у окупаційній адміністрації Херсонщини.

Нагадаємо, 26 червня в Каховці підірвали автівку колаборантки, "начальниці" місцевого управління освіти.

Стосовно усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за статтею про колабораційну діяльність, яка передбачає позбавлення волі, терміном до 10 років.