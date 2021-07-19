СБУ викрила нападників на заступника голови АРМА
Правоохоронці викрили осіб, відповідальних за замовне нанесення тяжких тілесних ушкоджень заступнику голови агентства з розшуку та менеджменту активів Володимиру Павленку
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За попередньою інформацією, до нападу причетні троє осіб. Двоє із них – вихідці із кримінальних кіл.
Під час розслідування було встановлено, що замовники вимагали у виконавців не вбивати жертву, а налякати її через нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зокрема, за показаннями затриманих, спочатку від них вимагали побити і відрізати заступнику Голови АРМА вухо чи палець, а потім це “завдання” замінили на “всадити 2 кулі у руку і ногу”.
"Злочинці отримали попередню оплату за вчинення злочину. Перший транш, який їм передали замовники, становив $10 тис. Окрім грошей затримані передали виконавцю інформацію про особу потерпілого, спосіб його життя, транспортні засоби, якими він користується, адресу проживання, місце роботи, графік та маршрут руху, а також іншу персональну інформацію. У ході імітування обстановки злочину була підтверджена версія слідства: виконавець дістав зброю та здійснив імітацію пострілів у потерпілого", - йдеться у повідомленні.
Трьом фігурантам провадження оголошено підозри за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
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