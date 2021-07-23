СБУ заблокувала незаконне вивезення з України агрегатів для військових гелікоптерів

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Схему" організував місцевий мешканець. Він налагодив особисті зв’язки у військових частинах та на оборонних підприємствах країни. Саме вони стали для чоловіка "базою постачання".

Щоб приховати відомості про походження та використання обладнання, чоловік вносив недостовірні дані у супровідну документацію.

"Товар" призначався для вивозу до країн пострадянського простору та азійського регіону. Потенційних замовників зловмисник шукав в інтернеті.

"У ході обшуків за місцями мешкання правопорушника вилучено товарів подвійного використання на майже пів мільйона гривень, а також печатки, штампи, підроблену документацію та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України організатору оборудки повідомлено про підозру.