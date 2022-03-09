Сенат Польщі одноголосно підтримав євроінтеграцію України в ЄС

Про це повідомили на офіційному сайті канцелярії Сенату Польщі.



"Українське суспільство безперечно довело, що готове бути частиною об’єднаної Європи, і готове поплатитися кров’ю за свою прихильність до європейських цінностей", - підкреслюють сенатори.



Верхня Палата парламенту Польщі закликає всі країни-члени ЄС підтримати прискорений процес інтеграції України до ЄС. На думку Палати, повноправне членство України в Співтоваристві є моральним обов’язком сучасного покоління європейців.



"Захищаючи кордони своєї країни, український воїн захищає всю Європу", – йдеться у резолюції. "Сенат Республіки Польща висловлює найглибші заперечення проти звірських методів, які використовуються у цій війні, яку РФ веде проти української держави та народу", – наголошують сенатори.



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