Сенат Польщі одноголосно підтримав євроінтеграцію України в ЄС
Сенат Республіки Польща одноголосно ухвалив резолюцію про прискорення вступу України до Євросоюзу
Про це повідомили на офіційному сайті канцелярії Сенату Польщі.
"Українське суспільство безперечно довело, що готове бути частиною об’єднаної Європи, і готове поплатитися кров’ю за свою прихильність до європейських цінностей", - підкреслюють сенатори.
Верхня Палата парламенту Польщі закликає всі країни-члени ЄС підтримати прискорений процес інтеграції України до ЄС. На думку Палати, повноправне членство України в Співтоваристві є моральним обов’язком сучасного покоління європейців.
"Захищаючи кордони своєї країни, український воїн захищає всю Європу", – йдеться у резолюції. "Сенат Республіки Польща висловлює найглибші заперечення проти звірських методів, які використовуються у цій війні, яку РФ веде проти української держави та народу", – наголошують сенатори.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.45
-
EUR
Купівля 32.28Продаж 34.59
- Актуальне
- Важливе