"Серйозна військово-політична провокація": Північна Корея розкритикувала США за те, що її назвали постійною загрозою

Про це повідомило корейське центральне інформаційне агентство KCN.

Міністерство оборони США нещодавно оприлюднило "Стратегію протидії зброї масового знищення до 2023 року", в якій назвало Китай і Росію "постійним викликом" і "гострою загрозою", а КНДР – "постійною загрозою".

Речник міністерства національної оборони КНДР 4 жовтня заявив, що "такий вчинок американських військових є черговою серйозною військово-політичною провокацією проти незалежних суверенних держав".

"Щодо "постійної загрози", то це вираз найбільш підходить для США, найбільшої у світі держави, що володіє зброєю масового знищення, та єдиної злочинної держави, яка використовувала атомні бомби, яка назвала КНДР "ворогом" і посилила безпрецедентну ядерну загрозу", – зазначив він, згадавши про цьогорічні спільні військові навчання США з Південною Кореєю та відправку до Корейського півострова стратегічного атомного підводного човна.

Він додав, що у згаданій стратегії протидії зброї масового знищення США "виявили свій небезпечний намір здійснити агресію, щоб серйозно порушити суверенітет і безпеку КНДР та інших незалежних суверенних держав, погрожуючи їм зброєю масового знищення, і реалізували свої дикі амбіції для захоплення світової військової гегемонії". Він наголосив, що збройні сили КНДР протидіятимуть середньо- та довгостроковій загрозі, що її начебто становлять США, прагнучи застосувати зброю масового знищення проти КНДР.

"Збройні сили КНДР залишатимуться вірними своїй почесній бойовій місії, визначеній у верховному законі КНДР згідно з одностайною волею всього корейського народу, і протистоятимуть військовій стратегії та провокаціям імперіалістичних агресорів США", – сказав він.