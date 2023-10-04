"Серйозна військово-політична провокація": Північна Корея розкритикувала США за те, що її назвали постійною загрозою
У КНДР обурилися через стратегію протидії зброї масового знищення, яку оприлюднило міноборони США. У документі Північну Корею назвали "постійною загрозою"
Про це повідомило корейське центральне інформаційне агентство KCN.
Міністерство оборони США нещодавно оприлюднило "Стратегію протидії зброї масового знищення до 2023 року", в якій назвало Китай і Росію "постійним викликом" і "гострою загрозою", а КНДР – "постійною загрозою".
Речник міністерства національної оборони КНДР 4 жовтня заявив, що "такий вчинок американських військових є черговою серйозною військово-політичною провокацією проти незалежних суверенних держав".
"Щодо "постійної загрози", то це вираз найбільш підходить для США, найбільшої у світі держави, що володіє зброєю масового знищення, та єдиної злочинної держави, яка використовувала атомні бомби, яка назвала КНДР "ворогом" і посилила безпрецедентну ядерну загрозу", – зазначив він, згадавши про цьогорічні спільні військові навчання США з Південною Кореєю та відправку до Корейського півострова стратегічного атомного підводного човна.
Він додав, що у згаданій стратегії протидії зброї масового знищення США "виявили свій небезпечний намір здійснити агресію, щоб серйозно порушити суверенітет і безпеку КНДР та інших незалежних суверенних держав, погрожуючи їм зброєю масового знищення, і реалізували свої дикі амбіції для захоплення світової військової гегемонії". Він наголосив, що збройні сили КНДР протидіятимуть середньо- та довгостроковій загрозі, що її начебто становлять США, прагнучи застосувати зброю масового знищення проти КНДР.
"Збройні сили КНДР залишатимуться вірними своїй почесній бойовій місії, визначеній у верховному законі КНДР згідно з одностайною волею всього корейського народу, і протистоятимуть військовій стратегії та провокаціям імперіалістичних агресорів США", – сказав він.
- Минулого тижня Північна Корея прийняла поправку до конституції, в якій закріпила свою політику щодо ядерної зброї. Це сталося після того, як лідер країни заявив про намір прискорити виробництво цієї зброї для протидії тому, що він схарактеризував як провокації з боку США. Міністерство оборони Південної Кореї розкритикувало цей крок, заявивши, що Пхеньян буде далі ізольований на міжнародному рівні. А будь-яке використання ядерної зброї Пхеньяном покладе кінець цьому режиму.
- Водночас днями в КНДР заявили, що співпраця з Росією сприяє збереженню миру, а НАТО назвали "організатором української кризи"
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