Алгоритм дій українцям нагадала пресслужба МОЗ.

Після видалення кліща потрібно обробити місце укусу хлоргексидином, водою з милом або спиртом, а потім звернутись до сімейного лікаря – очно або дистанційно. Він видасть рецепт на придбання антибіотика, який потрібно буде приймати. Варто завершити курс і не переривати його. Після цього треба бути уважними до свого самопочуття, бо, можливо, знадобиться повторний курс терапії.

Що таке кліщовий енцефаліт

Це запалення головного мозку, що як наслідок, може призвести до паралічу та смерті пацієнта. Специфічних ліків проти енцефаліту немає – тільки симптоматичне лікування вдома чи в лікарні в разі важкого перебігу.

Найкращий захист від кліщового енцефаліту – це завчасна вакцинація дітей та дорослих, наголошують у МОЗ.

Що відомо про хворобу Лайма (бореліоз)

Первинними симптомами цієї хвороби є гарячка, головний біль, сильна втома та часто – характерна червона пляма в місці укусу (еритема), яка з часом більшає і стає схожою на мішень. Іншими проявами хвороби Лайма можуть бути біль у суглобах, серці (кардит) чи частковий параліч обличчя або шиї.

Якщо в перші тижні, а краще – дні, не зупинити хворобу Лайма курсом антибіотиків або не завершити її лікування, вона перейде в хронічну форму, яка не піддається ефективній медикаментозній терапії.