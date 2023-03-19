"Шахтар" переграв "Рух" та повернув собі лідерство в УПЛ
У неділю, 19 березня, у 18-му турі чемпіонату України "Шахтар" переміг "Рух" та знову вийшов на перше місце в турнірній таблиці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Львові "Шахтар" на 27-й хвилині вивів вперед Микола Матвієнко. Невдовзі перевагу донеччан збільшив Дмитро Криськів.
"Шахтар" переміг "Рух" 2:0, набрав 42 очка та повернувся на перше місце. "Дніпро-1" з 39 пунктами йде другим. "Зоря" з 37 балами - третя, "Динамо" має 34 очка та займає четверту позицію.
Чемпіонат України
18-й тур
19 березня
"Шахтар" - "Рух" 2:0
Голи: Матвієнко, 27, Криськів, 31
- 18 березня "Динамо" на своєму полі програло "Зорі" та збільшило відставання від луганців на 4 очок.
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