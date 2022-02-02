Шалений русофобський настрій докотився до спорту: в Держдумі РФ бояться провокацій під час півфіналу Євро-2022 між Україною та Росією

Про це заявив голова комітету Держдуми РФ з фізичної культури і спорту Дмитро Свіщев, повідомляє російське видання "Спорт-Експрес".

За його словами, 4 лютого в Амстердамі (Нідерланди) під час матчу Україна - Росія можливі провокації.

"Можливі деякі провокації зі сторони. Ми були свідками недавнього матчу Данила Медведєва. Уся публіка вболівала не так за Надаля, як проти російського гравця. На жаль, шалений русофобський настрій докотився до спорту", - сказав Свіщев, маючи на увазі фінал Australian Open, в якому іспанець Рафаель Надаль переміг відомого своєю хамською поведінкою росіянина.

Він висловив сподівання, що організатори Євро-2022 подбають про безпеку.

"Напевно, в Амстердамі будуть якісь акти провокації. Тут я дуже сподіваюся на організаторів чемпіонату Європи. Вони відповідають за порядок та безпеку. Якщо наші команди розвести неможливо, то забезпечити безпеку вони зобов'язані", – переконаний Свіщев.

Нагадаємо, 31 січня у чвертьфіналі Євро-2022 збірна України перемогла Казахстан з рахунком 5:3.

1 лютого стало відомо, що у півфіналі Євро-2022 Україна зустрінеться з Росією.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb