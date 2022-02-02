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Головна Спорт Шалений русофобський настрій докотився до спорту: в Держдумі РФ бояться провокацій під час півфіналу Євро-2022 між Україною та Росією

Шалений русофобський настрій докотився до спорту: в Держдумі РФ бояться провокацій під час півфіналу Євро-2022 між Україною та Росією

2 лютого, 2022 середа
10:23
Спорт Збірна України з футзалу

У Державній думі РФ остерігаються провокацій під час півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу між збірними України та Росії

Про це заявив голова комітету Держдуми РФ з фізичної культури і спорту Дмитро Свіщев, повідомляє російське видання "Спорт-Експрес".  

За його словами, 4 лютого в Амстердамі (Нідерланди) під час матчу Україна - Росія можливі провокації. 

"Можливі деякі провокації зі сторони. Ми були свідками недавнього матчу Данила Медведєва. Уся публіка вболівала не так за Надаля, як проти російського гравця. На жаль, шалений русофобський настрій докотився до спорту", - сказав Свіщев, маючи на увазі фінал Australian Open, в якому іспанець Рафаель Надаль переміг відомого своєю хамською поведінкою росіянина. 

Він висловив сподівання, що організатори Євро-2022 подбають про безпеку. 

"Напевно, в Амстердамі будуть якісь акти провокації. Тут я дуже сподіваюся на організаторів чемпіонату Європи. Вони відповідають за порядок та безпеку. Якщо наші команди розвести неможливо, то забезпечити безпеку вони зобов'язані", – переконаний Свіщев. 

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Збірна України
футзал
чемпіонат Європи
збірна Росії
русофобія
Держдума РФ
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