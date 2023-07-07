Я розумію ідею ідеаторів, — пробачте за тавтологію, — перевести всю країну на знання англійської мови коштом знищення дубляжу фільмів на українську.

Але це під час, коли Україна в вогні. Коли іде контрнаступ в крові, без літаків, мінометів 120, нестачі засобів ПЗРК, ЗРК, протимінних заходів.

Я за англійську мову, я сам випрошую ламаною англійською машини на підрозділи зі Швеції, Словаччини, комп'ютери зі США — роками.

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Але, можливо, спочатку ми виграємо війну? Можливо, спочатку українська мова повернеться на окуповані території?

Окей, війна надовго. Розумні люди й так це знали.

То, може, треба вкласти гроші та менеджмент в систему освіти, де будуть найліпші програми вивчення англійської мови?

А чи є ці гроші? А чи є цей менеджмент?

Чи це буде, як і зі спробою перейменування Запоріжжя?

Спробували. Ну, не получілось.

Стратегічно англійська — це важливо, оперативно це вже є, тактично — це не головна проблема.

А коли невирішені тактичні завдання і ти можеш все програти, то і твоя стратегія go to ass - іде до дупи.

То, може, сконцентруватися на допомозі ЗСУ?

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

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