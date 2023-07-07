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OPINION

Ще раз про англійську у кіно

Мирослав Гай
7 липня, 2023 п'ятниця
12:00
Погляд Мирослав Гай

Стратегічно англійська — це важливо, оперативно це вже є, тактично — це не головна проблема.

Я розумію ідею ідеаторів, — пробачте за тавтологію, — перевести всю країну на знання англійської мови коштом знищення дубляжу фільмів на українську.

Але це під час, коли Україна в вогні. Коли іде контрнаступ в крові, без літаків, мінометів 120, нестачі засобів ПЗРК, ЗРК, протимінних заходів.

Я за англійську мову, я сам випрошую ламаною англійською машини на підрозділи зі Швеції, Словаччини, комп'ютери зі США — роками.

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Але, можливо,  спочатку ми виграємо війну? Можливо, спочатку українська мова повернеться на окуповані території?

Окей, війна надовго. Розумні люди й так це знали.

То, може, треба вкласти гроші та менеджмент в систему освіти, де будуть найліпші програми вивчення англійської мови?

А чи є ці гроші? А чи є цей менеджмент?

Чи це буде, як і зі спробою перейменування Запоріжжя?

Спробували. Ну, не получілось.

Стратегічно англійська — це важливо, оперативно це вже є, тактично — це не головна проблема.

А коли невирішені тактичні завдання і ти можеш все програти, то і твоя стратегія go to ass - іде до дупи.

То, може, сконцентруватися на допомозі ЗСУ?

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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