Що означає усунення Маккарті для України, Захід каже, що запаси зброї закінчуються, Росія відступає, б'ючи у відповідь для зриву контрнаступу. Акценти світових ЗМІ 4 жовтня

На цьому і не тільки фокусували увагу світові ЗМІ станом на ранок неділі, 4 жовтня.

Росіяни відступають, вдаряючи у відповідь для зриву контрнаступу, та інтимний погляд на вбивство через дрони у війні України

Через спустошені поля та зруйновані села контрнаступ України стикається з російськими мінними полями та російськими солдатами, закопаними в складну мережу окопів. Але однією надзвичайно страшною перешкодою для українських військових є тактика російських військ: поступитися територією, а потім завдати удару у відповідь, пише The Times.

Замість того, щоб за будь-яку ціну утримувати лінію окопів перед обличчям наступу України, кажуть експерти з безпеки, російські командири застосували давню військову тактику, відому як "пружна оборона". Щоб реалізувати її, росіяни відступають на другу лінію позицій, заохочуючи українські війська до наступу, а потім завдають удару у відповідь, коли протиборчі сили вразливі – або під час руху по відкритій місцевості, або коли вони прибувають на нещодавно покинутій російській позиції. Мета – не дати українським військам фактично закріпити позиції та використати їх як базу для подальшого просування. Це те, що Україна змогла успішно зробити в селі Роботине на півдні, її найбільший прорив за останні тижні.

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На думку українських чиновників і військових експертів, така тактика є лише одним із кількох факторів, які перешкоджають швидшому прогресу. Вони також посилаються на використання Москвою щільних мінних полів, мереж траншей і танкових загороджень, а також на небажання союзників країн НАТО постачати передові винищувачі та зброю більшого радіуса дії на початку війни. Мабуть, найстрашнішою проблемою для України є великі запаси артилерії Росії, які були розгорнуті протягом всієї війни, і не в останню чергу для відбиття контрнаступу, який почався у червні.

В Україні вибухові саморобні дрони дають інтимний погляд на вбивство, пише The Washington Post. FPV-дрони – швидкі, високоманевровні та відносно дешеві літальні апарати, якими керує оператор із гарнітурою, яка отримує відео з дрона в режимі реального часу – зараз є найпоширенішим ударним дроном в Україні. За словами солдатів, вони заповнюють прогалину, утворену браком західних артилерійських снарядів і високоточної зброї, а їх здатність носити важчу вибухівку зробила їх кращим інструментом для знищення танків у деяких підрозділах, дозволяючи пілоту вражати слабкі місця, такі як двигуни та сліди з точністю рапіри.

Війна в Україні є першою у світі повномасштабною війною безпілотників, і дрони FPV, які вперше були використані у значній кількості на початку цього року, виводять її на новий рівень. Хоча керувати ними складніше, ніж іншими безпілотниками, які скидають боєприпаси, російські та українські солдати мобілізують їх флоти. Камери FPV створюють похмурі зображення, яким судилося стати вірусними: останні непомітні секунди життя солдатів, бойові машини, що запалюються, і фокусні кадри, що пролітають у відкриті вікна. Він записується на відео з низькою точністю, що нагадує VHS (найпоширеніший формат запису відеокасет – Авт.) – і це перевага, кажуть солдати, оскільки аналоговий сигнал протистоїть електронним перешкодам краще, ніж цифрові канали. Можливо, це найважливіше для асиметричної боротьби України з Росією – набагато більшим і краще озброєним ворогом – безпілотники FPV – це недорогі снаряди. Створені вручну з матеріалу на кілька сотень доларів, вони можуть знищити обладнання вартістю мільйон доларів.

Безпілотники FPV є, мабуть, найбільш саморобною зброєю в українській війні, яка фінансується краудфандингом. Наповнені складниками китайського виробництва, вони збираються волонтерами або підрозділами самостійно. Безпілотники створені для знищення. Силові кабелі спалахують зверху. Вибухові речовини закріплені пластиковими застібками. Пілот, як правило, працює з навігатором, а друга команда керує безпілотником спостереження, щоб захопити ширший огляд. За словами екіпажів, безпілотники FPV промахуються частіше, ніж влучають, а збої виникають через електронні перешкоди або розрядку батарей. Дрони мають радіус дії майже 15 км, залежно від розміру корисного навантаження. За словами експертів, це революція з точки зору передачі цієї системи точного наведення в руки звичайних людей за невелику частку вартості знищеної цілі.

Що означає усунення спікера Кевіна Маккарті для допомоги Україні та чому Путін прагне "вічної війни"

Історичне усунення спікера Палати представників Кевіна Маккарті додає додаткової невизначеності щодо перспектив допомоги США Україні після того, як підтримка Києва була виключена з нещодавнього законопроекту про фінансування уряду США, що змусило Джо Байдена покладатися на спікера-республіканця для окремої угоди, пише The Guardian. У вівторок Білий дім заявив, що він впевнений, що США зрештою нададуть більше допомоги Україні, незалежно від долі спікерства Маккарті, але після того, як Маккарті покинув, увага тепер звернута на погляди його потенційних наступників.

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Українська "табельність" політичної групи "Захищаємо демократію разом" оцінювала провідних кандидатів від A до F щодо сили їхньої минулої підтримки допомоги Україні, причому "A" означає найсильнішу підтримку. Конгресмен Стів Скаліз, республіканець № 2 у Палаті представників, протягом тривалого часу користувався перевагою стати спікером після Маккарті, і отримав оцінку B, що на крок вище від оцінки Маккарті B-мінус. Однак крайній правий республіканець Метт Гетц, який очолював поштовх до усунення Маккарті та заявив, що підтримає Скаліза, отримав F. Голова юридичного комітету Палати представників Джим Джордан і жорстка висхідна зірка Конгресу Байрон Дональдс також отримали Fs. Том Еммер, представник Республіканської палати представників Палати представників, отримав найвищу оцінку – А.

Відтак, очі спрямовані на пошуки нового спікера Палати представників США, оскільки хаос у Вашингтоні ставить під загрозу подальшу допомогу США Україні. Наступний спікер може скасувати надання додаткової допомоги Україні до того, як пропозиція дійде до Палати представників. І якщо деякі з можливих наступників Маккарті категорично виступають за допомогу Києву, інші категорично проти.

Очікується, що пошуки нового спікера триватимуть три дні, але напередодні у вівторок речник Ради національної безпеки Джон Кірбі попередив, що якщо нова допомога не буде схвалена, наявних коштів для допомоги Україні у боротьбі з вторгненням президента Росії Володимира Путіна вистачить лише на пару місяців. "Час нам не друг", – сказав Кірбі журналістам. Перерва у фінансуванні не тільки зашкодить Україні на полі бою, але й "змусить Путіна повірити, що він може нас перечекати".

Лідери Сенату, який незначно контролюється демократами, пообіцяли найближчими тижнями розглянути законодавство, щоб забезпечити постійну безпеку США та економічну підтримку України. Напередодні Байден провів телефонну розмову з лідерами країн-союзників, ЄС і військового альянсу НАТО щодо продовження скоординованої підтримки України на тлі занепокоєння тим, що підтримка військових зусиль Києва проти Росії згасає.

Коли західні люди говорять про те, що конфлікт в Україні стає "вічною війною", вони схильні мати на увазі це як щось погане. Однак для російського президента Володимира Путіна це, швидше за все, мета. В його очах це не стільки боротьба з Україною, скільки глобальна боротьба із Заходом, у якій Україна є лише одним полем битви, нехай і особливо кривавим та очевидним, пише CNN.

Ми не можемо знати, чи Путін справді вірить, що Росія може витягнути якусь перемогу з його української поразки, чи просто відчуває, що у нього немає альтернативи, окрім як сподіватися, що він зможе пережити своїх ворогів. Проте, з його точки зору, розмови про "вічну війну" мають для нього одну останню перевагу – вони деморалізують його ворогів.

Зрештою, одна справа уявити українську воєнну перемогу завдяки рішучості її солдатів і перевазі західної техніки. Але між цим і тривалим миром існує справжня прірва. Навіть якщо кожного російського солдата виштовхнути з України – що потребує певних зусиль – то це просто перемістить лінію фронту до державного кордону. Росія все ще зможе відновлювати свої сили, запускати безпілотники та ракети по українських містах і робити все можливе, щоб перешкоджати відбудові. Як зауважує автор, жодна війна не триває вічно, але мир все ще далеко за горизонтом.

Західні союзники кажуть, що у них закінчуються боєприпаси, а лідери США і НАТО обіцяють підтримувати Україну

Велика Британія та НАТО попередили, що у західних військових держав закінчуються боєприпаси, щоб дати Україні захист від повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє BBC. Адмірал Роб Бауер, найвищий військовий чиновник НАТО, заявив на Варшавському форумі безпеки, що тепер видно дно. Він сказав, що уряди та виробники оборонної техніки тепер повинні нарощувати виробництво набагато швидшими темпами.

Україна випускає тисячі снарядів щодня, і більшість зараз надходить з НАТО. Адмірал, який очолює Військовий комітет НАТО, сказав, що десятиліття недостатніх інвестицій означають, що країни НАТО почали постачати Україні зброю, а їхні склади боєприпасів уже наполовину заповнені або навіть порожніші.

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Як йдеться у статті, складність полягає в тому, що, попри спроби наростити виробництво, Україна використовує боєприпаси швидше, ніж західні держави можуть їх замінити. Країни НАТО та ЄС узгодили різні плани обміну досвідом, узгодження спільних контрактів з виробниками оборонної продукції, субсидування виробництва, наскільки це можливо. Але схоже, що вони все ще намагаються задовольнити цю потребу. Аналітики кажуть, що, навпаки, Росія, здається, набагато більш здатна налаштувати свою економіку воєнного часу на поповнення власних запасів.

Разом з тим, президент США Байден сказав своїм колегам у низці країн-союзників, що він як і раніше впевнений у тому, що Конгрес схвалить військову та гуманітарну допомогу для України "стільки, скільки буде потрібно", всупереч опозиції з боку деяких республіканців, які заблокували фінансування минулими вихідними, пише The Times. Під час розмови у вівторок вранці Байден поспілкувався з прем’єр-міністрами Канади, Італії, Японії та Великобританії, а також президентами Польщі та Румунії. До заклику також приєдналися канцлер Німеччини та міністр закордонних справ Франції, а також лідери Європейської комісії, Європейської ради та НАТО.

Дзвінок з іноземними лідерами був спробою Байдена послабити занепокоєння щодо того, що підтримка України США похитнулася після ухвалення законопроєкту про короткострокові витрати. У тексті дзвінка з офісу британського прем’єр-міністра Ріші Сунака сказано, що той подякував президенту Байдену за скликання дзвінка та за його та Сполучених Штатів лідерство у підтримці України. У короткому викладі дзвінка від німецьких офіційних осіб говориться, що переговори зосереджувалися на твердому переконанні всіх учасників підтримувати Україну.

Водночас побувавши на передовій, журналісти CNN кажуть, що у нинішній боротьбі українських бійців проти росіян Україна сильно залежить від міжнародної військової підтримки – особливо від обладнання, яке надходить зі Сполучених Штатів – і не лише від дорогих танків, бронетехніки та високотехнологічних ракет, а й від стрілецької зброї, як-от автоматів і кулеметів. Це також показує, чому рішення Конгресу США ухвалити законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб запобігти зупинці роботи уряду без додаткового фінансування для України, викликало тривогу від Києва аж до лінії фронту.

Президент США Джо Байден поспішив запевнити Україну та союзників, що підтримка США непохитна, і закликав Конгрес виконати зобов’язання провести окреме голосування щодо фінансування України. Але шкоди було завдано: сварка у Вашингтоні стала тривожним дзвіночком для українців, вказуючи на те, що підтримка Америки може змінитися разом із політичними вітрами в округу Колумбія. На сході України, де українські солдати ведуть контрнаступ проти російських військ за допомогою американської зброї, такий сценарій є незбагненним.