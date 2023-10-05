Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Здоров'я Що потрібно робити аби поліпшити роботу кишківника?

Що потрібно робити аби поліпшити роботу кишківника?

5 жовтня, 2023 четвер
21:03
Здоров'я Лікар

Кишківник є частиною травної системи, який виконує ключові функції для нормального функціонування організму, тож його підтримка надважлива для здоров'я

Одна з основних його функцій – це забезпечення травлення та всмоктування. Тобто, кишківник розщеплює їжу на поживні речовини та допомагає їм всмоктуватися у кров. Цей процес важливий для постачання організму необхідних поживних речовин для його росту та функціонування. Також, саме кишківник видаляє продукти життєдіяльності організму.

Однак, не всі знають, що кишківник містить велику кількість корисних мікроорганізмів, таких як бактерії, які не лише допомагають зберігати здорову рівновагу мікрофлори, а також мають важливе значення для імунної системи. У здорової людини в ШКТ (шлунково-кишковому тракті) налічується близько 300-500 видів бактерій загальною масою 1-3 кілограми. Такі дані наводять спеціалісти фармацевтичної компанії Sanofi та портал Health-ua.

Не менш важливим є те, що синтез деяких вітамінів відбувається теж в кишечнику. Це вітаміни групи B і К, що є важливими для метаболізму, енергетичного обміну, кровотворення та інших функцій організму.

Тож, кишківник є ключовим органом для забезпечення належного травлення, водного балансу та здоров'я загалом. Будь-які порушення у травній системі будуть негативно впливати на самочуття людини, тому важливо слідкувати за балансом мікрофлори кишечника.

Фото: Freepik

Чому відбуваються порушення у роботі кишківника

Порушення роботи кишківника може бути спричинено різними факторами, від малорухливого способу життя та неправильної дієти, до різноманітних проблем зі здоров’ям. Одними з головних причин можна назвати:

  • Незадовільна харчова поведінка: недостатня кількість волокон (клітковини) у раціоні, які стимулюють перистальтику кишківнику та живлять корисні мікроогранізми. А також, надмірне споживання оброблених продуктів із добавками та консервантами.

  • Стрес може впливати на харчові вподобання та апетит. Також, нестабільний психоемоційний стан впливає на вироблення гормонів, таких як кортизол, що позначаються на функціях кишківника. Варто згадати людей, що страждають на синдром подразненого кишківника (IBS) та відчувають загострення симптомів через стрес.
  • Недостатній рівень фізичної активності та дефіцит води також можуть призвести до уповільнення перистальтики. До того ж, травлення відбувається відповідно до певних біологічних ритмів, але фізичне виснаження та недосипання можуть призвести до збою у цих процесах.

До інших поширених причин, які негативно впливають на процеси в кишківнику можна назвати власне захворювання кишківника, що стосуються ШКТ (хронічний коліт, хвороба Крона, дисбактеріоз тощо), прийоми медикаментів, які пригнічують мікрофлору та інше.

Звісно, більшість людей не дотримується цілковито правил правильного харчування, а вживають  висококалорійні продукти з низьким харчовою цінністю (фастфуд, чипси, солодощі), пропускають прийоми їжі, або навпаки, переїдають. Все це впливає на розвиток та розмноження умовно-патогенних бактерій.

Правила, що допоможуть налагодити роботу кишківника

Покращення функціонування травної системи, повноцінне засвоєння продуктів та повернення до оптимальної ваги можливі лише за умови впровадження комплексного підходу. Необхідно активно працювати над вилученням всіх негативних факторів, які можуть впливати на функціонування шлунково-кишкового тракту. Якщо ви маєте сумніви, щодо свого стану здоров'я, важливим кроком є звернення до спеціаліста, з яким ви зможете викреслити можливі хворобливі стани та обговорити зміни у харчуванні для відновлення оптимального функціонування кишківника.

Однак, існує цілий ряд загальних порад, які ви може самостійно впровадити для покращення роботи кишківника.

Додайте до щоденного раціону більше клітковини та пребіотики

Сконцентруйте увагу на вживанні продуктів, багатих харчовими волокнами та включайте цільнозернові продукти в свій раціон.

Харчові волокна сприяють нормалізації роботи кишечнику, регулюють перистальтику, стимулюють ріст корисних бактерій та допомагають видаляти токсини з організму. В свою чергу, цільнозернова їжа має менший глікемічний індекс, що може допомагати контролювати рівень цукру в крові. Також, складні вуглеводи краще насичують організм і ви довше не відчуваєте голоду, тож це може сприяти контролю ваги. Продукти, що містять велику кількість харчових волокон: брокколі, шпинат, яблука, ягоди, овес, цільнозерновий хліб, гарбузове насіння, льон, квасоля, горіхи тошо.

Пребіотики — це тип компонентів, які служать як харчова підтримка для корисних бактерій у кишечнику. Пребіотики можна знайти в ряді овочів, фруктів та інших продуктів, таких як: часник, цибуля, банани тощо. Їх також можна приймати як додатковий компонент у вигляді добавок чи пребіотичних продуктів. Однак, рекомендуємо звертатися за порадою до фахівця з харчування або лікаря перед включенням пребіотиків у раціон.

Фото: Freepik

Пийте ферментовані напої та продукти

Ферментація - це біохімічний процес, який відбувається під впливом мікроорганізмів, таких як бактерії, гриби та дріжджі. У процесі ферментації ці організми розкладають складні речовини, такі як цукри та крохмаль, на простіші сполуки за відсутності кисню.

Одним з відомих видів ферментації є молочна ферментація, коли бактерії перетворюють лактозу (молочний цукор) на молочну кислоту. Цей процес використовується для виробництва продуктів, таких як йогурт і кефір.

Радимо звернути увагу на кефір. Він містить різноманітні корисні бактерії та дріжджі, які можуть сприяти здоров'ю кишечника. Це пробіотики, які підтримують баланс мікрофлори та мають позитивний вплив на імунну систему. А також кефір - це джерело вітамінів, включно з вітамінами групи B (зокрема вітамін B12), вітамін K, вітамін D та інші.

До переліку корисних ферментованих продуктів можна додати: квашені овочі, кімчі, натуральний йогурт та інше. Вони може не лише зберігають, але і підвищувати харчову цінність продуктів через утворення корисних сполук, таких як пробіотики та вітаміни.

Збільшіть кількість фізичних навантажень 

Активний спосіб життя має великий вплив на здоров'я кишківника та шлунково-кишкового тракту загалом. Фізична активність покращує перистальтику кишківника, сприяє кращому кровообігу та постачанню кисню, і як наслідок, здоровому травленню.

Продукти, багаті корисними речовинами, можуть проходити через кишечник без належного засвоєння, якщо ви відразу після їжі лягаєте на диван або проводите кілька годин поспіль за комп'ютером. Намагайтеся в будь-який зручний час рухатись і це піде на користь для всього організму.

Крім того, фізична активність допомагає зменшити стрес, покращити імунну систему, що сприяє боротьбі з інфекціями та запаленнями. Тобто, спортивні вправи є ключовим елементом для забезпечення оптимального функціонування кишківника та підтримки здоров'я шлунково-кишкового тракту.

Фото: Freepik

Відмовтесь від шкідливих продуктів та звичок

Не лише алкоголь негативно впливає на організм, під час куріння з димом потрапляють речовини, що травмують клітини кишечника. Також, паління може спричинити звуження кровоносних судин, включно з тими, які живлять кишківник. Це може призвести до недостатнього кровопостачання, тобто дефіциту кисню у кишковій стінці.

Уникайте шкідливих продуктів, що містять багато цукру, підсолоджувачів, трансжирів, штучних добавок тощо. Це піде на користь для всього організму.

Новини
Суспільство
Читайте також:
Михайло Федоров
4 жовтня, 2023 середа
Електронний реєстр військовозобов'язаних вже функціонує та постійно наповнюється інформацією, - Федоров
Володимир Зеленський та Зузана Чапутова
5 жовтня, 2023 четвер
Президентка Словаччини оголосила про припинення військової допомоги Україні. Її радниця пояснила рішення
Антверпен - Шахтар, Ліга чемпіонів
5 жовтня, 2023 четвер
Ліга чемпіонів: Який вигляд має турнірна таблиця після перемоги "Шахтаря" над "Антверпеном"
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.44
    Купівля 37.44
    Продаж 38.1
  • EUR
    Купівля 39.71
    Продаж 40.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
5 жовтня
21:38
Зоря
"Зоря" перемогла "Брейдаблік" у Лізі конференцій
21:25
путін пригожин
Путін заявив, що літак з Пригожиним розбився через вибухи гранат на борту
21:07
Мирослав Маринович
Екуменічний соціальний тиждень: про що говорили у перший день
21:02
Оновлено
зустріч Володимира Зеленського з Президенткою Європарламенту Робертою Мецолою
"Маємо потужні рішення щодо посилення ППО": Зеленський про підсумки зустрічей з Шольцом та Санчесом
20:56
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Тривають кровопролитні бої по лінії залізниці біля Кліщіївки та Андріївки, ворог починає змінювати тактику. Колонка Сергія Згурця
20:51
Ексклюзив
Китай та росія
Китай пам'ятає, що Росія колись захопила частину його територій та чекає, коли посиплеться путінський режим, - Огризко
20:35
Обшуки НАБУ в компанії Archer
Керівник виробника тепловізійних прицілів Archer заявив, що підприємство призупинило роботу через обшуки НАБУ
20:16
Вчителі у російській Калузі привітали Путіна з днем народження фотографією молодого Степана Бандери
19:57
Сили оборони відбили 4 ворожі атаки біля Макіївки на Луганщині, — Генштаб
19:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:16
хакери
Українські хакери зупинили найбільші аеропорти РФ, зламавши систему бронювання квитків, - Федоров
19:03
Ексклюзив
форма ЗСУ
Міноборони має ще 167 тис. прийнятих не за стандартом курток, їх видаватимуть військовим на зиму, - волонтерка Ярова
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 589-го дня війни: Україна отримає ще більше систем ППО, а дрони СБУ "вимкнули" військові об'єкти росіян
18:59
КМДА
Обвал конструкцій шляхопроводу у Києві: у КМДА, Київавтодорі та підрядників проводять обшуки
18:40
Оновлено
РФ обстріляла кафе на Харківщині: вбито 51 людину, зокрема дитину. СБУ шукає навідника
18:25
Новини компаній
Залізорудні окатки на заводі Ferrexpo
Компанія Ferrexpo збільшила виробництво у 3 кварталі 2023 року 
17:52
Ексклюзив
Справа Червінського: судді Київського апеляційного суду заявили самовідвід
17:34
Монблан
Найвища гора в Альпах зменшилася на 2,2 метра
17:23
Ексклюзив
ЗСУ
Треба показати Банковій, що в Раді є люди, які прагнуть, щоб гроші витрачали на оборону, - нардепка Савчук про годину запитань до уряду
17:16
зерно, зернова угода
Зернові розбіжності: Україна поставила на паузу скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину в СОТ
17:07
Aperol
Італійська Campari намагається через суд заборонити ввезення і продаж напою Aperol у РФ
17:00
Ексклюзив
Map. Бахмут_0310
Знищили 72-гу бригаду РФ, зітремо в пил і інші: комбат 3-ї ОШБр про перспективи просування під Бахмутом
16:54
Ексклюзив
ЗСУ наступ
Рада ухвалила законопроєкт, що спростить командирам списання майна, - нардеп Костенко
16:05
на фото: Рустем Умєров і Борис Пісторіус
Умєров провів розмову з міністром оборони Німеччини: що обговорили
16:00
OPINION
Олексій Мустафін
Припасти до дубу
15:58
вівчарка Джо Байдена, Командор
Собаку Джо Байдена виселили з Білого дому за те, що він покусав агентів спецслужб
15:40
Оновлено
Чорноморський флот РФ
Росія планує розмістити пункт базування флоту в окупованій Абхазії. Грузія відреагувала
15:40
Ексклюзив
гроші під час війни
Херсонська облрада оголосила закупівлю клюшок для хокею на 1,7 млн грн, - депутатка міськради Погомій
15:39
Оновлено
Берислав. Херсонщина
Армія РФ вдарила по лікарні у Бериславі на Херсонщині: 2 поранених медпрацівників
15:35
У Раді зібрали 226 підписів за розгляд заборони УПЦ (МП)
15:23
групу малолітніх, які обкрадали могили полеглих Героїв
У Києві підлітки обкрадали могили полеглих військових: на їхніх батьків склали адмінматеріали
15:07
Оновлено
До Молдови не пустили росіянина, який воював проти України
Окупанти поглиблюють порт Маріуполя: в Україні назвали дві можливі причини
14:58
Жозеп Боррель
"Європа не може замінити США": Боррель закликав змінити рішення про підтримку України
14:58
Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти
У разі замороження конфлікту в Україні РФ до 2028 року зможе відновитися й атакувати інші країни, – Зеленський
14:51
Сергій Чемезов – гендиректор російської корпорації «ростех»
Постачає техніку та озброєння для атак по Україні: СБУ повідомила про підозру гендиректору російського "Ростеху" Чемезову
14:28
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський зустрівся з прем'єрами Іспанії та Італії: говорили про нову зброю для ЗСУ
14:20
тайфун Койну охопив південну околицю Тайваню
На Тайвань обрушився тайфун: одна людина загинула, 304 поранено
14:20
OPINION
Богдан Данилишин
Переваги та ризики режиму керованої гнучкості обмінного курсу від НБУ
14:18
Нобелівську премію-2023 з літератури отримав норвезький поет і драматург
14:04
ФІФА
"Допуск РФ на змагання обмежує права дітей з України": Мінспорту про дозвіл ФІФА збірним Росії U-17
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV