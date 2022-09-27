Що робити після ядерного вибуху та як отримати мінімальну дозу радіації: поради від Сергія Згурця
Сергій Згурець розповів, як радіація вплине на місце удару та що робити людям, щоб отримати мінімальну дозу радіації
Про це Сергій Згурець пише у своїй колонці для Еспресо.
За його словами, слід пам'ятати, що ядерний вибух і вибух на ЗАЕС - це різні речі. Їх об'єднує лише перша гостра фаза.
"В обох випадках йдеться про викид величезної кількості радіонуклідів, які в перші хвилини та години мають надзвичайно високу активність і створюють максимально велику дозу. Вона як проникаюча доза радіації буде шкодити здоров’ю людей", - зазначає Згурець. Після закінчення гострої фази люди отримуватимуть радіацію з опадів, які лягатимуть на воду, ґрунт і потраплятимуть на харчові продукти.
Під час гострої фази людям бажано сховатися в підвалі, щоб уникнути проникаючої радіації. Якщо укриття немає, то підійдуть будинки із щільно закритими вікнами.
"Це можуть бути підвали, бетонні бункери, щоб пережити цю найактивнішу фазу й отримати мінімальну дозу проникаючої радіації. Якщо немає такої можливості, то це будинки з щільно закритими вікнами, кватирками", - радить Згурець.
Під час фази радіоактивних опадів бажано не виходити на вулицю самим і не випускати дітей. Вони особливо сильно сприймають радіацію.
Якщо вам все ж доведеться виходити на вулицю у невеликих відстанях від епіцентру вибуху, Сергій Згурець рекомендує вдягати респіратори, щоб не вдихати радіоактивний пил. Необхідно мити руки та продукти, які були вирощені в наших садах. Також бажано слідкувати за вітром.
Згурець зазначає, що найбільшою зоною ураження при використанні боєприпасу в 10 кілотонн - 4,5 км. Саме на такій відстані діятиме ударна хвиля. Однак радіація розповсюджуватиметься далі на десятки й сотні кілометрів від цієї відстані, як після Чорнобиля та Фукусіми. Першим після вибуху полетить радіоактивний йод. Також розповсюджуватиметься найдовготриваліший чинник забруднення - радіоцезій.
"Радіоцезій – радіонуклід, якого буде найбільше виділятися і який буде найдовготривалішим чинником забруднення, він внаслідок своєї летючості буде розповсюджуватися далеко. Руйнація не настільки буде небезпечною надалі, як ця радіація", - пише Згурець.
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