Що слід знати про Стратегію національної оборони США

1. Чому Стратегію національної оборони США (NDS) ухвалили саме зараз?

Бо вона приймається після Стратегії національної безпеки, яка була оприлюднена кілька днів тому.

Зазвичай вона приймається раніше, на початку року. Проте через вторгнення Росії в Україну вирішили відкласти, щоб вона була більш актуальною та відповідала стану світу після вторгнення. Хоча, схоже, суттєвих змін не внесли.

Секретні версії оглядів були надані конгресу раніше, але після вторгнення доопрацьовувалися

2. Ключова тема NDS:

Термінова потреба підтримувати та зміцнювати стримування КНР – єдиного конкурента, який має намір змінити міжнародний порядок і дедалі більшу владу для цього.

Насильницькі та дедалі агресивніші спроби КНР змінити Індо-Тихоокеанський регіон і міжнародну систему відповідно до їх інтересів і авторитарних уподобань - найбільш масштабний і серйозний виклик національній безпеці США.

Для цього створена спеціальна оперативна група з Китаю.

3. Росія – гостра загроза

На відміну від Китаю, Росія не може системно кинути виклик США у довгостроковій перспективі. Але російська агресія становить безпосередню, негайну, різку й гостру загрозу інтересам і цінностям США, і безрозсудна війна Путіна проти України, найгірша загроза європейській безпеці з моменту закінчення Другої світової війни, чітко показала це.

Пентагон уважно стежить за дедалі більшим зближенням Росії з КНР, тому нинішні зусилля та майбутні ініціативи стосуються Росії, навіть якщо орієнтація іде на КНР.

КНР і Росія є найбільш небезпечними викликами у всіх сферах.

Російська агресія становить безпосередню, негайну, різку й гостру загрозу інтересам і цінностям США

4. Інші загрози:

• розширення ядерного та ракетного потенціалу Північної Кореї;

• просувається вперед Ірану в ядерній програмі, підтримка небезпечних збройних проксі та експорт безпілотників, які Росія використовує для тероризування українських мирних жителів,

• постійні загрози з боку глобальних терористичних мереж,

• зміни клімату,

• пандемії та інші небезпеки, які не поважають кордонів.

5. Всі ці виклики посилюються широким спектром нових технологій, що швидко розвиваються, і додатків, які ускладнюють динаміку ескалації і створюють нові проблеми для стратегічної стабільності.

6. Стратегія вимагає від Пентагону (найвищі оборонні пріоритети):

• захищати США від зростаючої багатопланової загрози, що походить від КНР,

• стримувати стратегічні атаки проти Сполучених Штатів, союзників і партнерів,

• готуватися до перемоги в конфлікті, коли це необхідно,

• і створювати стійкі Об’єднані сили та оборонну екосистему.

7. Три основні напрямки Стратегії:

• формування інтегрованого стримування,

• проведення кампаній,

• і створення тривалих переваг.

8. Інтегроване стримування:

Передбачає об'єднання передових військових можливостей та оперативних концепцій з потужним міжвідомчим інструментарієм та можливостями союзників та партнерів для плавного стримування агресії у будь-якій галузі та на будь-якому театрі військових дій.

Армія США готова протистояти повному спектру загроз, використовуючи американську дух інновацій, щоб відповідати складнощам сучасного світу

Це включає три групи: всередині Міністерства оборони, у міжвідомчій взаємодії і з союзниками та партнерами.

Армія США готова протистояти повному спектру загроз, використовуючи американську дух інновацій, щоб відповідати складнощам сучасного світу.

Бездоганне об’єднання зусиль зі стримування, щоб зробити основну правду кришталево ясною для будь-якого потенційного ворога - ціна агресії проти Сполучених Штатів або союзників і партнерів значно переважує будь-які можливі здобутки.

Космос: Робота над створенням стійких супутникових угруповань, щоб відучити супротивника випробовувати американську волю і гарантувати, що США переможе, якщо він спробує це зробити.

Кіберпростір: Підвищення стійкості та розширення можливості для проведення військових операцій.

Ядерний потенціал: Головна опора для стратегічного стримування. Повна відданість модернізації всіх трьох складових ядерної тріади.

Вперше в історії Пентагону проведено всі основні стратегічні огляди разом: НРР, Огляд ядерної політики та Огляд протиракетної оборони. Це призвело до узгодженості, більш інтегрованого та бездоганного підходу до стримування та управління ризиками, до дуже тісної стратегії зв’язку ресурсів.

Огляд ядерної політики підтверджує, що доти, доки існує ядерна зброя, основна роль ядерної зброї США полягає у стримуванні ядерного нападу на Сполучені Штати, наших союзників та партнерів.

Огляд протиракетної оборони наголошує, що протиракетна оборона сприяє комплексному стримуванню, підриваючи впевненість потенційного супротивника у своїй здатності здійснити успішну атаку.

Бюджетний запит на 23 фінансовий рік включає:

• понад $56 млрд. на платформи та системи повітряної потужності,

• понад $40 млрд. на підтримку панування на морі,

• майже $13 млрд. на підтримку та модернізацію сухопутних сил,

• близько $34 млрд. на підтримку та модернізацію ядерних сил.

Комплексне стримування – це також тісніша співпраця з безпрецедентною мережею союзників та партнерів:

В Індо-Тихоокеанському регіоні - історична угода AUKUS, тристороння співпраця з Японією та Кореєю, численні багатонаціональні навчання з підвищення боєздатності та оперативної сумісності.

У Європі - єдиний та рішучий НАТО, надзвичайна координація дій близько 50 членів Контактної групи з питань оборони України, створеної США для захисту самооборони України.

На Близькому Сході, в Африці та Латинській Америці - зусилля щодо зміцнення союзників та партнерів та покращення оперативної сумісності та інтеграції скрізь, де це можливо.

У Європі - єдиний та рішучий НАТО, надзвичайна координація дій близько 50 членів Контактної групи з питань оборони України, створеної США для захисту самооборони України

9. Повсякденна робота з ведення кампанії:

Послідовність ініціатив у рамках всього міністерства для просування пріоритетів у часі. Це зміцнює стримування шляхом нарощування бойових переваг чи усунення бойових уразливостей. Ідея в тому, щоб змусити весь Департамент працювати разом, дотримуючись стратегії та логічно пов'язаної послідовності дій для досягнення певного ефекту.

Проведення та послідовність військових дій, які згодом змінюють обстановку у сфері безпеки на користь США, робота з обмеження та зриву зловмисних дій конкурентів.

Побудова та тренування сил, які знадобляться у кризі чи конфлікті, включаючи запит на 135 мільярдів доларів у торішньому бюджеті для подальшого інвестування у готовність. Оновлення позиції в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб зробити її стійкішою до агресії. В рамках програми AUKUS пов'язування передових можливостей з активними військовими навчаннями разом із союзниками.

10. Створення постійних переваг для подальшого зміцнення основ оборонного підприємства і інновації – центральне місце

Створення постійної переваги – це прискорення розвитку сил, використання новітніх технологій та інвестиції у видатних людей Департаменту, найцінніший ресурс.

Створення Резерву швидких оборонних експериментів, який фінансує різні підрозділи міністерства для спільної роботи з усунення критичних прогалин у спільних бойових діях. Понад 130 мільярдів доларів в бюджетному запиті на наступний рік на дослідження, розробки, випробування та оцінку. Ннайбільший бюджет на НДДКР за історію Пентагону.

Оновлення роботи з промисловими партнерами, у тому числі зміцнюючи ланцюжки поставок та оборонно-промислову базу. Боротьба з небезпеками зміни клімату, включаючи забезпечення того, щоб збройні сили могли продовжувати чудово працювати у більш спекотних та суворих умовах.

НРР вимагає ще глибших інвестицій у людей - найцінніший ресурс Пентагону та основа американської безпеки. До бюджету президента включено підвищення заробітної плати військовослужбовців на 4,6% із 1 січня 2023 року.

Спрощення отримання житла та переїзду на нове місце служби, забезпечення догляду за дітьми та допомогу подружжю військовослужбовців.

11. Найважливіший розділ: Союзники та партнери.

Взаємовигідні союзи та партнерства є найбільшою глобальною стратегічною перевагою. Тісна співпраця з союзниками та партнерами є основним для інтересів національної безпеки США та для колективної спроможності вирішувати проблеми, які становлять КНР та Росія, одночасно відповідально справляючись з цілою низкою інших загроз.

Але прогрес на цьому фронті буде неможливим, якщо не усунути давні інституційні бар'єри, що перешкоджають колективному плануванню, операційній сумісності та взаємовигідним закупівлям, включаючи необхідність підвищення кібербезпеки та усунення бар'єрів для обміну інформацією.

12. Збройні сили США залишаються найпотужнішою бойовою силою в історії та джерелом стабільності у неспокійному світі. І віддані стратегії, яка збереже це становище.

Сполучені Штати наділені цілим рядом чудових якостей, які дають їм величезні переваги. Жодна країна на Землі не знаходиться в кращому становищі для вирішення проблем, які ми повинні вирішити в це вирішальне десятиліття, і для перемоги у змаганні за те, що визначатиме решту століття. Завдання на покоління – об'єднати та інтегрувати ці чудові якості, розвиваючи можливості разом із можливостями союзників та партнерів для підтримки та зміцнення вільної та відкритої міжнародної системи, яка все більше наражається на загрозу.

13. Огляд ядерної політики встановлює стратегію, яка покладається на ядерну зброю для стримування всіх форм стратегічного нападу.

Це включає застосування ядерної зброї будь-якого масштабу, а також атаки стратегічного характеру з високими наслідками з використанням неядерних засобів. Будь-яке застосування противником ядерної зброї докорінно змінить характер конфлікту.

Доки існує ядерна зброя, фундаментальною роллю ядерної зброї є стримування ядерної атаки на Сполучені Штати, союзників і партнерів. Сполучені Штати розглядатимуть можливість застосування ядерної зброї лише в екстремальних обставинах для захисту життєво важливих інтересів Сполучених Штатів або їхніх союзників і партнерів.

В осяжному майбутньому ядерна зброя й надалі залишатиметься основою стратегічного стримування США. Інші неядерні засоби потенційно можуть доповнити, але не можуть замінити ядерне стримування за деяких обставин. Але лише стримування не може зменшити ядерну небезпеку.

Пентагон також зосередиться на контролі над озброєннями та нерозповсюдженні як життєво важливих елементах збалансованого підходу.

В осяжному майбутньому ядерна зброя й надалі залишатиметься основою стратегічного стримування США. Інші неядерні засоби потенційно можуть доповнити, але не можуть замінити ядерне стримування за деяких обставин

14. Nuclear Posture Review оголошує про зняття з експлуатації застарілої ядерної гравітаційної бомби B-83 Tac 1 і скасування непотрібної ядерної крилатої ракети морського базування.

Ядерна тріада та ядерні системи командування й управління та зв’язку працюють поза межами свого початкового проектного терміну експлуатації, і повністю модернізуватимемо їх обидві.

Ми також прагнемо співпрацювати з Міністерством енергетики та Національним управлінням ядерної безпеки, щоб створити сучасну ядерну інфраструктуру, здатну протистояти поточним і майбутнім загрозам.

Жоден інший елемент військової могутності США не може замінити унікальний ефект стримування ядерної зброї та навчених професійних ядерних сил, які її використовують.

15. Огляд протиракетної оборони містить інформацію про стратегію протиракетної оборони США, політику та можливості.

Росія без розбору використовує тисячі наступальних ракет в Україні, і в основному не для високоточних військових ефектів, а замість цього має терористичну зброю широкого радіусу дії, щоб завдати жахливих страждань невинним цивільним особам. Використання ними ракет в Україні показує, що ця зброя стане загальною рисою конфлікту 21-го століття.

Балістичні, крилаті, гіперзвукові і нижчі рівні загрози, такі як безпілотні авіаційні системи, є зростаючим і прискорюваним ризиком для США, американських сил за кордоном, а також союзників і партнерів. Пошук шляхів ефективного захисту від цих загроз є важливим завданням.

США продовжуватимуть випереджати загрозу з боку Північної Кореї. Для цього Міністерство активно вдосконалює наявні можливості активної протиракетної оборони, водночас додаючи нові. Це включає нові космічні і наземні датчики, розробку 20 нових перехоплювачів наступного покоління, які планується почати вводити в дію в 2028 році.

Вітчизняні системи протиракетної оборони не призначені та не здатні захистити від складного набору ракетних загроз, які Китай чи Росія можуть використати проти США. Опора на ядерні сили США для стримування стратегічних загроз є давньою політикою США та наступністю цього та всіх попередніх оглядів протиракетної оборони.

Одним новим напрямком в огляді протиракетної оборони є відданість протиракетній обороні Гуамо. Гуамо, є ключовим оперативним і логістичним центром США в Індо-Тихоокеанському регіоні, і протиракетна оборона Гуамо вимагатиме постійної та багаторівневої протиракетної оборони як проти балістичних, так і крилатих ракет.

Ми також зобов'язуємося вивчити технічні рішення двох загроз: крилатих ракет та безпілотників.

16. Дипломатія є важливим елементом комплексного стримування.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).

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