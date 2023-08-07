Щоб як у Путіна: у ЦАР пройшов референдум про обнулення повноважень президента
У Центрально-Африканській Республіці 6 серпня відбувся референдум про нову конституцію. За попередніми даними, більшість громадян підтримали цей проєкт
Про це передає африканський телеканал Africa news.
Зазначається, що зміни, які запропонував президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, передбачають продовження терміну президентства з 5 до 7 років і скасування попереднього обмеження на два терміни, що дозволить Туадеру знову балотуватися у 2025 році.
Остаточні результати голосування будуть оприлюдненні вкінці серпня, а на попередні можна чекати трохи більше, ніж тиждень.
За даними телеканалу, близько 1,9 мільйона людей мали право проголосувати на виборчих дільницях, але явка виборців була низькою. Опитування громадської думки показують, що результат, ймовірно, буде на користь нової конституції.
- Президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні.
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