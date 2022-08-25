Шпигував в уряді України: агента РФ засудили до 12 років позбавлення волі
Шевченківський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі завідувача відділу Секретаріату Кабміну, який шпигував на спецслужби Росії
Про це повідомила Служба безпеки України.
Як йдеться у повідомленні СБУ, на основі зібраної доказової бази Шевченківський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі завідувача відділу Секретаріату Кабміну, який шпигував на ФСБ Росії.
"Фігуранта визнано винним у державній зраді. І окрім тюремного строку суд призначив конфіскацію всього майна, яке перебуває в його власності", - пише СБУ.
Також нагадується, що на початку року СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну та Торгово-промислової палати України.
"Фігуранти передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зрадники робили це не безкоштовно: російські куратори платили їм за інформацію від $2 до $15 тис. залежно від рівня таємності та важливості зібраних даних. Після викриття СБУ фігуранти зізналися у скоєному", - зазначають у службі.
- СБУ провела спецоперацію, у результаті якої було ліквідовано агентурну мережу спецслужб РФ, що передавала ворогові дані про українських військових і техніку напередодні 24 лютого.
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