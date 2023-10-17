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Шведці після втрати руки поставили інноваційний протез, який з’єднується з кістками, м’язами та нервами жінки

17 жовтня, 2023 вiвторок
15:14
Технології

Шведській 50-річній жінці, яка втратила руку під час нещасного випадку, встановили інноваційний протез руки, який дозволяє їй повернути практично всі щоденні можливості. Протез заснований на новій технології, яка забезпечує точне керування рухом руки штучного інтелекту

Про це повідомляє Science Alert.

Шведській 50-річній жінці, яка втратила руку під час нещасного випадку на фермі, встановили інноваційний протез, який став справжнім відкриттям.

Біонічна рука заснована на революційній технології, яка безпосередньо з'єднується з кістками, м'язами та нервами користувача, створюючи людино-машинний інтерфейс, що дозволяє штучному інтелекту перетворювати сигнали мозку на точні, але прості рухи.

Жінка, яка отримала біонічну руку, Карін, тепер має обмежене відчуття дотику і може рухати всіма п'ятьма своїми біонічними пальцями окремо з успішністю 95 відсотків. Більше того, після отримання протезу руки нестерпний фантомний біль, який, за словами Карін, відчувався так, ніби її руку пропускали через м'ясорубку, значно зменшився.

"Я краще контролюю свій протез, але, перш за все, мій біль зменшився, - каже Карін. "Сьогодні мені потрібно набагато менше ліків".

Дослідники зі Швеції, Італії та Австралії кажуть, що це перший випадок, коли роботизована рука з внутрішніми електродами продемонструвала довготривалу життєздатність при ампутаціях нижче ліктя.

"Той факт, що (ред. - Карін) змогла комфортно і ефективно використовувати свій протез у повсякденній діяльності протягом багатьох років, є багатообіцяючим свідченням того, що ця нова технологія може змінити життя людей, які втратили кінцівки", - каже інженер з робототехніки Макс Ортіс Каталан, який очолював дослідження в Інституті біоніки в Мельбурні, Австралія, і в Центрі біоніки і дослідження болю в Швеції.

Протягом останнього десятиліття Ортіс Каталан працював над удосконаленням цієї розробки, яка ґрунтується на "остеоінтеграції". Фактично, це означає, що коли імплантат встановлюється в кістку людини, кісткові клітини щільно зростаються навколо нього.

"Ця інтеграція настільки сильна, що ми можемо фактично прикріпити штучну кінцівку безпосередньо до скелета", - пояснює Ортіс Каталан.

Щоб забезпечити інтерфейс для підключення протеза Карін, в її ліктьову і променеву кістки були встановлені два імплантати. Потім до цих імплантатів під'єднали м'язовий трансплантат з ноги, щоб дати відірваним м'язам і нервам в культі руки Карін щось, до чого можна було б прикріпитися.

Оскільки протез кріпиться безпосередньо до кістки, дослідники стверджують, що пацієнтам набагато зручніше його носити, ніж звичайні протези.

Більше того, оскільки сенсорні електроди вбудовані всередині роботизованої руки, а не зовні, пряма нейронна стимуляція постійно і надійно сприймається рукою.

Протез руки отримав назву Mia Hand і був розроблений італійською компанією Prensilia, яка спеціалізується на робототехнічних та біомедичних пристроях, за фінансової підтримки Європейської Комісії.

"Ми в Інституті біоніки в захваті від того, чого професор Ортіс Каталан і його команда співробітників досягли на сьогоднішній день, а також від того, що вони продовжують розробляти технологію біонічних кінцівок наступного покоління - особливо в світлі її потенціалу для полегшення болю в фантомних кінцівках", - говорить генеральний директор інституту Роберт Клупач.

Зараз Ортіс Каталан працює в Україні, надаючи експертну допомогу ампутованим під час війни.

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