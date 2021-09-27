"Швидкість поширення зросла в рази": Кузін заявив, що серед заражень коронавірусом в Україні переважає штам "Дельта"

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає "РБК-Україна".



"Ми точково беремо інформацію з кожної області та бачимо, що всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються, - це "Дельта", - сказав Кузін.



При цьому головний санлікар України наголосив на високій швидкості поширення цього штаму.



"Варто зауважити, що ми стикнулися з "Дельта"-штамом, який не зовсім типовий для нас. Той варіант вірусу, який циркулював у нас спочатку, "Альфа"-штам - поширювався не настільки швидко. Швидкість поширення "Дельти" зросла в рази", - сказав Кузін.



За словами чиновника, одна людина може в середньому може інфікувати від 5 до 8 осіб при інтенсивному спілкуванні, в разі перебування в замкнутому приміщенні тощо.

Нагадаємо, раніше Харківська облдержадміністрація повідомила, що у 99% дітей, госпіталізованих у Харківській області з коронавірусом, виявили штам "Дельта".