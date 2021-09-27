"Швидкість поширення зросла в рази": Кузін заявив, що серед заражень коронавірусом в Україні переважає штам "Дельта"
В Україні більшість нових випадків зараження коронавірусом припадає на штам "Дельта", який характеризуються більшою заразністю
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає "РБК-Україна".
"Ми точково беремо інформацію з кожної області та бачимо, що всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються, - це "Дельта", - сказав Кузін.
При цьому головний санлікар України наголосив на високій швидкості поширення цього штаму.
"Варто зауважити, що ми стикнулися з "Дельта"-штамом, який не зовсім типовий для нас. Той варіант вірусу, який циркулював у нас спочатку, "Альфа"-штам - поширювався не настільки швидко. Швидкість поширення "Дельти" зросла в рази", - сказав Кузін.
За словами чиновника, одна людина може в середньому може інфікувати від 5 до 8 осіб при інтенсивному спілкуванні, в разі перебування в замкнутому приміщенні тощо.
- Нагадаємо, раніше Харківська облдержадміністрація повідомила, що у 99% дітей, госпіталізованих у Харківській області з коронавірусом, виявили штам "Дельта".
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