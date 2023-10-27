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Сімейний бюджет: 7 порад, як зекономити кошти

27 жовтня, 2023 п'ятниця
10:42
Економіка

Національний банк України презентував безоплатну онлайн-платформу, яка допоможе ухвалювати відповідальні рішення щодо персональних фінансів

Сайт з фінансової грамотності "Гаразд" дасть змогу здобути достатній рівень фінансових знань.

Фінансового гіда та консультантку сайту звуть Горпинкою. Вона знає все про фінансові послуги, тож зможе відповісти на будь-які питання та допоможе вам не загубитися у вирі фінансової інформації.

У цій статті Горпинка ділиться корисними лайфхаками для планування та оптимізації сімейного бюджету. 

У більшості українських сімей під час війни помітно змінилися основні витрати. Багато хто намагається більше заощаджувати, економити на дозвіллі, а вільні кошти направляти на допомогу ЗСУ. 

Бути економними й раціональними у витратах – важливий чинник успішного управління сімейним бюджетом. 

  1. Проаналізуйте основні видатки сімейного бюджету та пошукайте способи, як можна скоротити витрати.

  2. Заощаджуйте на комунальних витратах та бережіть природні ресурси. 

  3. Вивчіть тарифи усіх послуг, якими користуєтеся, та оберіть ті, що відповідають вашим потребам, щоб не переплачувати за зайві опції.

  4. Складайте меню на тиждень, а до магазину ходіть тільки зі списком. Знаючи, що саме ви хочете приготувати та чим ваша сім’я харчуватиметься найближчими днями, ви уникнете зайвих покупок, зекономите кошти, а також зменшите кількість прострочених продуктів у вашому холодильнику. 

  5. Дбайте про здоров’я своєї сім’ї. Лікування хвороб зазвичай обходиться дорожче, ніж профілактика. Вивчіть програми медичного страхування для сімей. Можливо, страховий поліс дасть змогу вам зменшити ваші витрати на медицину.

  6. Якщо у вас є власний автомобіль, продумайте логістику своїх поїздок. Раціонально використовуйте пальне та більше ходіть пішки. Піші прогулянки корисні для здоров’я та екологічно для навколишнього середовища.

  7. Заплануйте спільні фінансові цілі, які мотивуватимуть вас досягати їх разом. Це допоможе укріпити сімейні стосунки та упорядкувати фінансове планування.

Варто зауважити, що кожна сім’я має індивідуальні потреби та обставини, які впливають на її фінансові можливості. Шукайте власні способи оптимізації сімейного бюджету та використовуйте ті фінансові стратегії, що відповідають запитам вашої сім’ї.

Більше про фінансове планування на управління сімейним бюджетом читайте на сайті "Гаразд".

Цей матеріал підготовлено Національним банком України за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у партнерстві з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) та Фондом ефективного врядування Уряду Великої Британії в Україні (GGF). Зміст є винятково відповідальністю автора.

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